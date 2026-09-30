Węgierski klasyk na jesienne chłody. Ta zupa to obiad w jednym garnku, który rozgrzewa do czerwoności

W okresie jesiennym chętnie wybieramy dania, które dostarczają ciepła, dobrze sycą i kuszą bogatym aromatem.

Kulinarna tradycja Węgier oferuje mnóstwo przepisów idealnych na mroźniejsze dni.

Gulyásleves to znakomita propozycja na główny posiłek, łącząca w jednym garnku mięso, warzywa i inne dodatki.

Proces jej gotowania jest nieskomplikowany, jednak kluczem do sukcesu jest czas, który pozwala składnikom uwolnić pełnię smaku.

Węgierska zupa gulaszowa różni się od gęstego, polskiego gulaszu. Choć wciąż bardzo pożywna, gulyásleves przypomina bardziej tradycyjną zupę. Jej bazę stanowi zazwyczaj wołowina, cebula oraz nieodłączna papryka w proszku. W garnku lądują także ziemniaki i warzywa korzeniowe, a często również charakterystyczne, drobne kluseczki zwane csipetke.

Przepis na węgierską zupę z papryką idealną na jesień

Wyrazisty kolor i niepowtarzalny aromat to zasługa papryki. Wbrew pozorom, danie to nie musi piec w usta. W węgierskich domach słodka papryka stanowi głównie tło kolorystyczne i smakowe, a ewentualną pikanterię każdy z biesiadników dozuje sobie sam, już po podaniu.

Zobacz też: Cynamonki jak z cukierni. Ten jeden prosty składnik gwarantuje niezwykłą miękkość i wilgotność

Jesienna, rozgrzewająca zupa z wołowiną

Gulyásleves to strzał w dziesiątkę podczas jesiennej szarugi. Zastępuje dwudaniowy obiad, oferując w jednej misce mięso, warzywa, ziemniaki i esencjonalny bulion. Ugotowanie większej porcji rozwiązuje problem posiłków na kilka dni.

Kluczowym etapem jest powolne zeszklenie cebuli, wymieszanie jej z papryką i dodanie mięsa. Receptury często wzbogaca się o czosnek, kminek, pomidory czy kawałki świeżej papryki. Całość wymaga długiego, spokojnego gotowania, by wołowina nabrała kruchości i wzbogaciła wywar. Ziemniaki i pozostałe warzywa wrzuca się na późniejszym etapie, aby zachowały odpowiednią konsystencję.

Oryginalny przepis można uprościć, rezygnując z wyrabiania klusek csipetke. Podstawą sukcesu pozostają dobre składniki i czas. Należy uważać przy dodawaniu papryki – wrzucona na wrzący tłuszcz spali się i nada zupie goryczki, dlatego najlepiej przyprawiać po zdjęciu naczynia z ognia.

Gotową gulyásleves serwuje się zazwyczaj z pieczywem, chrupiącą papryką lub ostrymi przyprawami. Co ciekawe, na drugi dzień, gdy smaki przegryzą się ze sobą, zupa smakuje jeszcze wyborniej. To czyni ją idealnym daniem na wynos lub błyskawicznym ratunkiem po powrocie zziębniętym z pracy. Tradycyjna receptura opiera się na wołowinie, cebuli, słodkiej papryce, ziemniakach, warzywach i kluseczkach csipetke, a od klasycznego gulaszu odróżnia ją zdecydowanie rzadsza konsystencja.

9