Siniaki u dziecka bez wyraźnej przyczyny. Kiedy powinny zaniepokoić?

Siniaki na kolanach i goleniach częściej pojawiają się u dzieci chodzących i biegających

Siniak u niemowlęcia, które jeszcze się nie przemieszcza, wymaga pilnego kontaktu z lekarzem

Drobne czerwono-fioletowe plamki wraz z gorączką i wyraźnym osłabieniem dziecka wymagają pilnej pomocy medycznej

Nawracające siniaki, którym towarzyszą krwawienia z nosa lub dziąseł, wymagają konsultacji lekarskiej i ustalenia przyczyny

Plac Zabaw, odc. 33 - wady wzroku, a ciąża

Siniaki u dziecka bez wyraźnej przyczyny nie zawsze oznaczają chorobę

Siniak powstaje, gdy po uderzeniu drobne naczynia krwionośne pod skórą pękają, a krew przedostaje się do tkanek. Dziecko nie zawsze pamięta niewielkie uderzenie o mebel, upadek na placu zabaw czy uraz podczas zabawy. U dzieci, które samodzielnie chodzą i biegają, siniaki często widać na goleniach, kolanach, łokciach i czasem na czole, czyli w miejscach najbardziej narażonych na zwykłe urazy.

Więcej uwagi wymagają ślady, które nie pasują do aktywności i etapu rozwoju dziecka. Siniaki u niemowlęcia, które jeszcze nie raczkuje, nie chodzi przy meblach ani samodzielnie nie chodzi, są nietypowe i wymagają konsultacji lekarskiej. Podobnie jest wtedy, gdy siniaki są liczne, pojawiają się regularnie lub znajdują się na szyi, uszach, brzuchu, plecach, pośladkach, dłoniach albo w okolicy narządów płciowych.

Kiedy siniaki u dziecka wymagają konsultacji? Najważniejsze sygnały

Nie każdy pojedynczy siniak wymaga pilnej konsultacji, ale z niektórymi objawami nie warto czekać do kolejnej planowej wizyty. Skontaktuj się tego samego dnia z pediatrą lub lekarzem POZ, jeśli siniaki pojawiają się u dziecka bez wyraźnej przyczyny i przybywa ich. Konsultacji wymagają także siniaki, którym towarzyszą inne krwawienia lub wyraźne pogorszenie samopoczucia dziecka.

Szczególnej uwagi wymagają:

siniaki u niemowlęcia, które jeszcze nie porusza się samodzielnie

duże lub liczne siniaki, a także siniaki skupione w jednym miejscu albo o regularnym kształcie

krwawienia z nosa lub dziąseł, które zdarzają się bez urazu albo trudno je zatrzymać

drobne czerwone lub fioletowe punkty na skórze, które nie bledną po uciśnięciu

bladość, narastające osłabienie, gorączka, częste infekcje, ból kości lub stawów

siniaki, którym towarzyszą silny ból, obrzęk kończyny albo trudność w chodzeniu

Pilnie szukaj pomocy medycznej, jeśli dziecko ma gorączkę, a na skórze szybko pojawiają się czerwono-fioletowe plamki, które nie bledną po uciśnięciu. Natychmiastowej pomocy wymaga też dziecko, które jest senne, trudno je dobudzić, oddycha z wysiłkiem, mdleje lub wygląda na bardzo chore. Szybko reaguj również przy obfitym krwawieniu, którego nie udaje się zatrzymać uciskiem, oraz po urazie głowy, jeśli występują wymioty, zaburzenia świadomości, drgawki albo nasilający się ból głowy. W takich sytuacjach jedź na SOR lub zadzwoń pod numer 112.

Częste siniaki u dziecka: możliwe przyczyny

Najczęstszą przyczyną są drobne urazy, których nikt nie zauważył lub których dziecko nie pamięta. Warto też przypomnieć sobie, czy dziecko nie zaczęło ostatnio przyjmować leków lub suplementów, które mogą wpływać na krzepnięcie krwi. Lekarz zapyta też o wcześniejsze krwawienia po skaleczeniu, zabiegach dentystycznych lub operacjach oraz o podobne problemy u bliskich.

Nawracające siniaki mogą wiązać się między innymi ze zbyt małą liczbą płytek krwi, które pomagają tamować krwawienie, lub z zaburzeniami krzepnięcia, takimi jak choroba von Willebranda czy hemofilia. Czasem ich przyczyną są także choroby krwi. Łatwe siniaczenie może wystąpić również w przebiegu infekcji wirusowej, gdy zmienia się liczba płytek krwi. Sam siniak nie oznacza białaczki ani innej poważnej choroby, ale połączenie siniaków z bladością, zmęczeniem, gorączką, bólami kostno-stawowymi czy częstymi infekcjami wymaga szybkiej konsultacji.

Jeśli miejsce lub wygląd siniaków nie pasują do opisu urazu albo do tego, co dziecko potrafi już robić, lekarz lub inny pracownik medyczny zbierze dokładny wywiad i dokładnie obejrzy dziecko. Ma to pomóc ustalić przyczynę siniaków oraz ocenić, czy dziecko jest bezpieczne. Nie oznacza automatycznego oskarżenia rodzica. W razie potrzeby lekarz zleci morfologię krwi, badania płytek i krzepnięcia lub skieruje dziecko do hematologa.

Co zrobić, gdy siniaki pojawiają się bez powodu?

Zanotuj, kiedy zauważyłeś siniak, gdzie się pojawił, jaki ma przybliżony rozmiar i czy dziecko skarży się na ból. Rób zdjęcia w dobrym świetle przez kolejne dni, aby lekarz mógł ocenić, jak siniak się zmienia. Przygotuj też informacje o wszystkich lekach i suplementach, ostatnich infekcjach, krwawieniach z nosa lub dziąseł oraz o chorobach krwi występujących w rodzinie.

Nie próbuj samodzielnie ustalać przyczyny na podstawie koloru siniaka ani czekać, aż zniknie, jeśli siniaki pojawiają się regularnie. U aktywnego dziecka pojedynczy siniak na goleni zwykle można obserwować, ale nowe siniaki bez wyraźnej przyczyny lub siniaki w nietypowych miejscach warto omówić z pediatrą. Gdy pojawią się objawy alarmowe, trzeba pilnie szukać pomocy medycznej.

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