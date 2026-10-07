Ewakuowano blok, w którym mieszkał nożownik z Ostrołęki! Wieczorna akcja policji!

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-10-07 22:16

Z OSTATNIEJ CHWILI! Jak dowiedział się nasz reporter, blok w Ostrołęce, w którym mieszkał Jakub Z., odpowiedzialny za dzisiejszy atak w Zespole Szkół Zawodowych nr 4, był wieczorem częściowo ewakuowany. Wcześniej, przez wiele godzin w pobliżu budynku stali uzbrojeni funkcjonariusze. Co tam się dzieje?

  • Wstrząsający atak w Ostrołęce ma dalszy ciąg: policja ewakuowała część bloku, w którym mieszkał Jakub Z., przeprowadzając przeszukanie jego mieszkania.
  • Śledczy ujawniają, że 19-letni sprawca działał umyślnie i był przygotowany do ataku, a jego zachowanie nie było wynikiem działania substancji.
  • Poznaj kulisy policyjnej akcji w bloku nożownika i dowiedz się, co nowe ustalenia mówią o planowaniu tej przerażającej zbrodni.

Ewakuacja bloku, w którym mieszkał Jakub Z. 

Z OSTATNIEJ CHWILI! "Super Express" dowiedział się, że wieczorem 7 października, blok przy w Ostrołęce, w którym mieszkał Jakub Z. wraz z mamą, częściowo został ewakuowany. Przez cały dzień stał tam nieoznakowany patrol kryminalnych z ostrą bronią. Wieczorem policjanci wkroczyli do akcji. Nadkom. Tomasz Żerański, oficer prasowy policji w Ostrołęce w rozmowie z portalem E-Ostrołęka powiedział, że "policjanci prowadzili przeszukanie w jednym z mieszkań na terenie Ostrołęki. Aby podczas tych działań zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, siedmiu mieszkańców z jednej klatki w bloku zostało ewakuowanych. Po zakończeniu tych czynności wszystkie osoby mogły bezpiecznie wrócić do domu" - cytuje go serwis.

Był spokojny i wszystko zaplanował?

Nasz reporter ustalił, że Jakub Z. w chwili popełniania czynu prawdopodobnie nie był pod wpływem jakichkolwiek substancji i najpewniej wszystko miał zaplanowane.  Podobnego zdania jest prok. Dariusz Korneluk, który twierdzi, że wszystko wskazuje na to, że sprawca działał w sposób umyślny i był na to przygotowany. Jednocześnie Korneluk zwrócił uwagę, że jest zdecydowanie za wcześnie, by stawiać kategoryczne tezy. Osoby, które znały Jakuba Z. mówią "Super Expressowi", że był wycofany i nie utrzymywał kontaktu z rówieśnikami.

Przypomnijmy, Jakub Z., dziewiętnastoletni uczeń technikum, zaatakował w środę w szkole osiem osób, a następnie rzucił się do ucieczki. Zatrzymano go około pół godziny później. Trafił do szpitala, gdzie został opatrzony. Obecnie przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Według naszych nieoficjalnych informacji jeszcze tego samego ranka Jakub Z. zamieścił wpis na wewnętrznym forum. Miał w nim zapowiedzieć, że w swoje przypadające właśnie tego dnia 19. urodziny zaatakuje 19 osób. Z tych samych ustaleń wynika, że zależało mu na rozgłosie. Te doniesienia nie zostały dotąd oficjalnie potwierdzone przez policję ani prokuraturę. Naszemu reporterowi udało się ustalić, że 19-latek przyszedł do szkoły uzbrojony niemal po zęby - miał przy sobie nie tylko nóż, ale także siekierkę i maczetę. Tą ostatnią się okaleczył chwilę przed zatrzymaniem. Dodatkowo w jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy - potwierdziła to prokuratura. Więcej na ten temat TUTAJ.

Jakub Z. miał siekierę, nóż i maczetę! Mamy przerażające zdjęcia. Wszędzie krew!
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Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jakub Z. Chciał zabić 19 osób na 19. urodziny?
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