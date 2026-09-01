Policja przerywa poszukiwania dwójki nastolatków! Jest ważny komunikat

W poniedziałek, 31 sierpnia, późnym popołudniem policja przekazała wyczekiwany komunikat w sprawie zaginięcia dwójki nastolatków ze Śmigla. 15-letni Fabian i 16-letnia Lena zostali odnalezieni. Jak poinformowali funkcjonariusze, ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W poszukiwania młodych mieszkańców Śmigla zaangażowane były służby i instytucje z całej Wielkopolski. Informacja o zaginięciu pojawiła się po tym, jak nastolatkowie wyszli z domu w niedzielę, 30 sierpnia, po godz. 23.30. Nie poinformowali bliskich, dokąd się udają, a później nie nawiązali kontaktu z rodziną i nie wrócili do miejsca zamieszkania.

Szczęśliwy finał poszukiwań

Na szczęście akcja zakończyła się pomyślnie. Policja w Kościanie poinformowała o odnalezieniu nastolatków i podziękowała wszystkim osobom oraz instytucjom, które pomagały w poszukiwaniach, a także udostępniały komunikaty dotyczące zaginięcia.

15-latek i 16-latka zostali odnalezieni. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazała policja.

Funkcjonariusze po raz kolejny pokazali, że zaginięcia dzieci i nastolatków nigdy nie są przez policję bagatelizowane. Każde takie zgłoszenie jest traktowane poważnie, a służby podejmują działania mające na celu jak najszybsze odnalezienie zaginionej osoby i zapewnienie jej bezpieczeństwa.

W tym przypadku intensywne poszukiwania zakończyły się szczęśliwie.