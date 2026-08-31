Śmiertelny wypadek na torach. Pociąg towarowy potrącił człowieka. Utrudnienia na międzynarodowej trasie

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Tragiczny poranek na trasie kolejowej
Do wypadku doszło około godziny 4 rano. Jak przekazał PAP Radosław Śledziński z PKP Polskich Linii Kolejowych, pociąg towarowy uderzył w osobę znajdującą się na torach. Mimo natychmiastowej reakcji służb, życia tej osoby nie udało się uratować.
Ruch pociągów na odcinku Buk–Palędzie został wstrzymany. To fragment kluczowej trasy prowadzącej z Poznania w kierunku Berlina, którą codziennie podróżują tysiące pasażerów.
Chaos komunikacyjny po wypadku
Z powodu blokady torów przewoźnicy wprowadzili awaryjne rozwiązania. Portalpasażera.pl informuje, że część pociągów skierowano trasą okrężną, co oznacza wydłużony czas przejazdu. Koleje Wielkopolskie uruchomiły zastępczą komunikację autobusową, która ma przejąć ruch na najbardziej obciążonym odcinku.
Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, zmianami tras oraz koniecznością przesiadek. Sytuacja może potrwać kilka godzin, a służby pracują nad jak najszybszym przywróceniem ruchu.
Informacje dla podróżnych
Aktualne dane o kursowaniu pociągów można sprawdzać na portalpasażera.pl oraz na stronach przewoźników. PKP PLK apeluje o cierpliwość i śledzenie komunikatów.