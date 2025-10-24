Blondwłosa piękność z FAME MMA wzięła ślub z kobietą. Pokazała różowy prezent ślubny. Mały, ale "wariat"!

Karolina Brzuszczyńska (Way of Blonde) i Agnieszka Skrzeczkowska, znana z "Top Model", wzięły ślub we włoskiej Toskanii.

Way of Blonde sprawiła sobie prezent ślubny - różowego Volkswagena Beetle, spełniając swoje "dziecięce marzenia".

Brzuszczyńska po ślubie przyjęła nazwisko żony i obecnie nazywa się Karolina Skrzeczkowska.

Gwiazda FAME MMA wzięła ślub z kobietą

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska są razem od wielu lat i tworzą jeden z najbardziej znanych związków LGBT w Polsce. Obie same zapracowały na swoją popularność. O Way of Blonde głośno zrobiło się z powodu jej walk w oktagonie FAME MMA. Fighterka stoczyła w tej federacji cztery pojedynki, w których odniosła trzy zwycięstwa (z Patrycją Zahorską, Anną Andrzejewską i Patrycją Wieją). Przegrała tylko z Martą Linkiewicz. Z kolei Agnieszka Skrzeczkowska rozpoznawalność zdobyła dzięki udziałowi w programie "Top Model" w TVN. Panie już dawno dokonały coming outu i nie kryją się ze swoją miłością. Na początku października Karolina Brzuszczyńska i jej partnerka wzięły ślub. Uroczystość odbyła się we włoskiej Toskanii. Potem kobiety zamieściły w sieci intymny filmik z podróży poślubnej. Oglądając go, od samego patrzenia robi się gorąco. Teraz na Instagramie pojawiło się kolejne nagranie z udziałem gwiazdy FAME MMA. Karolina pokazała, jaki sobie sprawiła prezent ślubny. Chodzi o różowy samochód. Jest mały, ale za to jaki z niego "wariat".

Karolina Brzuszczyńska sprawiła sobie prezent ślubny. "Dziecięce marzenia spełnione"

Na nagraniu Karolina Brzuszczyńska (a właściwie Skrzeczkowska, bo po ślubie przyjęła nazwisko żony) pokazuje dwa różne auta - jedno to zabawka, a drugie - prawdziwy Volkswagen Beetle, czyli następca słynnego Garbusa.

Spełniłam swoje marzenia. Postanowiłam, że to będzie taki prezent ślubny ode mnie dla samej siebie. Słuchajcie, ten mały różowy samochodzik, garbusik, stał u mnie na półce przez kilka lat. I zawsze jak na niego patrzyłam, to pomyślałam sobie, kiedyś będę miała takiego różowego garbusika. Jak wiecie, Beetle'a mam już od jakiegoś czasu, ale jeszcze nie był różowy. No ale jak widzicie, właśnie jest. I w końcu mogę Cię tu postawić. Dziecięce marzenia spełnione

- nie kryje radości gwiazda FAME MMA.

W galerii prezentujemy gorące zdjęcia Karoliny Brzuszczyńskiej, fotografie ślubne, a także prezent ślubny gwiazdy FAME MMA