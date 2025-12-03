Iga Świątek pojawiła się na konferencji prasowej marki Oral-B w Hotelu Verte w Warszawie, promując kampanię "Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy" wraz ze swoją siostrą Agatą.

Uwagę obserwatorów przykuł złoty wisiorek, który tenisistka miała na sobie zarówno podczas konferencji, jak i na wakacjach na Mauritiusie.

Fani spekulują, czy wisiorek jest prezentem, pamiątką, czy też nowym talizmanem, który ma przynieść jej szczęście w nadchodzącym sezonie przygotowań do startów w 2025 roku.

Iga Świątek z siostrą na konferencji. Ten detal przykuł uwagę

Po zasłużonym odpoczynku Iga Świątek wznowiła aktywność medialną. Pojawiła się w Hotelu Verte w Warszawie na konferencji prasowej marki Oral-B, promując kampanię "Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy". Co wyjątkowe, na spotkaniu towarzyszyła jej starsza siostra Agata, która jest lekarzem dentystą. Obie panie zachwyciły wyglądem, a ich podobieństwo było widoczne z daleka. Właśnie podczas tego wydarzenia uważni obserwatorzy mogli dostrzec delikatną, złotą ozdobę na szyi tenisistki.

- Przede wszystkim cieszę się, że mam okazję robić tę kampanię z moją siostrą, bo jest to dla mnie wyjątkowa sytuacja i wcześniej nie miałam takiego doświadczenia - mówiła Iga Świątek. Mistrzyni podkreślała też, jak ważny jest dla niej kontakt z fanami, w którym pomaga jej uśmiech.

- Uśmiech jest ważną częścią mojego życia, zwłaszcza odkąd stałam się trochę bardziej popularna. Tym uśmiechem w pewnym sensie mogę nawiązać relacje z moimi fanami, więc wykorzystuję to - podkreślała Iga Świątek.

Ten sam wisiorek na rajskich wakacjach na Mauritiusie

Co ciekawe, ten sam subtelny wisiorek towarzyszył jej również podczas urlopu. Po ciężkim sezonie tenisistka ładowała akumulatory na rajskiej wyspie Mauritius, w luksusowym 5-gwiazdkowym resorcie One&Only Le Saint Geran. Chętnie dzieliła się z kibicami zdjęciami z tego wyjazdu. Na fotografiach, gdzie pozuje w letnich stylizacjach na tle lazurowej wody, na jej szyi również widać tę samą, skromną biżuterię.

- Spędziłam wspaniały czas na wakacjach i każdy dzień przynosił mi nowe wspomnienia, zabawę i słońce - napisała pod jednym ze zdjęć.

Nowy talizman mistrzyni?

Fakt, że Iga Świątek nie rozstaje się z ozdobą ani podczas oficjalnych wystąpień, ani w trakcie prywatnego wypoczynku, zrodził wiele pytań. Czy to prezent od bliskiej osoby, pamiątka, a może nowy talizman, który ma przynosić szczęście w nadchodzącym sezonie? Przed Igą teraz okres ciężkich treningów pod okiem Wima Fissette'a i przygotowania do pierwszych startów w 2026 roku, m.in. w United Cup u boku Huberta Hurkacza. Być może tajemniczy wisiorek ma jej dodawać sił w walce o kolejne trofea. Niezależnie od jego znaczenia, stał się nieodłącznym elementem wizerunku mistrzyni.

W naszej galerii możecie zobaczyć zdjęcia z konferencji oraz z wakacji, na których widać tajemniczą ozdobę.

