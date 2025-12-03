Iga Świątek odpoczywała jak milionerka. Cena za dobę w jej hotelu zwala z nóg!

Za Igą Świątek intensywny sezon - aż 79 rozegranych meczów i nieustanny rytm treningów, podróży oraz presji turniejowej. Po tak wyczerpującym okresie tenisistka zdecydowała się na krótki, dwutygodniowy urlop. Spędziła czas z rodziną i współpracownikami, regenerując siły przed kolejnymi wyzwaniami, które czekają ją w nadchodzącym roku.
Miejscem odpoczynku stała się wyspa Mauritius, znana z turkusowej wody, białych plaż i ekskluzywnych kurortów. Iga Świątek wybrała jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków na wyspie.
Luksusowe wakacje Igi Świątek. Cena za dobę może szokować
Tenisistka wypoczywała w towarzystwie taty, psycholożki sportowej Darii Abramowicz oraz agenta Julesa Merciera. Cała czwórka zamieszkała w jednej z prywatnych rezydencji w ośrodku One&Only Le Saint Géran, jednym z najbardziej ekskluzywnych hoteli na Mauritiusie.
Według dostępnych informacji jedna doba w takim obiekcie to koszt blisko 7 tysięcy dolarów, czyli ponad 27 tysięcy złotych. Cena może przyprawić o zawrót głowy, jednak za komfort, który oferuje hotel, klienci są gotowi płacić niemałe pieniądze.
Rezydencja, w której zatrzymała się Świątek, zapewnia m.in.:
- prywatny basen i ogród,
- wsparcie osobistego asystenta,
- samochód z szoferem do dyspozycji,
- meleksa do poruszania się po ośrodku,
- możliwość organizacji przelotu helikopterem,
- pełną dyskrecję i izolację od turystów.
Świątek pokazała w sieci kadry z luksusowego wypoczynku
Po powrocie z urlopu Iga postanowiła podzielić się z fanami kilkoma ujęciami z wyjazdu. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia pełne słońca, plaż i uśmiechu. Dodała także osobisty wpis, w którym podsumowała urlop.
Miałam cudowny czas na wakacjach, a każdy dzień przynosił mi nowe wspomnienia, radość i słońce. Ale myślę, że przede wszystkim był przypomnieniem, że każdy dzień niesie możliwość szczęścia. (...) Dziękuję za wszystkie wspomnienia
- napisała Iga Świątek na Instagramie.
Iga Świątek spędziła dwa tygodnie w jednym z najbardziej luksusowych kurortów na świecie, a cena za dobę wynosiła tam niemal tyle, ile przeciętny Polak zarabia przez kilka miesięcy. Choć koszt wakacji robi wrażenie, dla tenisistki najważniejsze było jedno - odzyskać równowagę i spokojnie przygotować się do kolejnego sezonu.