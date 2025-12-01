Nagle pojawiła się Iga Świątek w rozpiętej bluzce! Wszystkim oczy wyszły z orbit. I jeszcze ten mały szczególik

Iga Świątek zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na konferencji Oral-B w nietypowej stylizacji.

Tenisistka założyła rozpiętą niebieską bluzkę i zaprezentowała nowy wizerunek.

Iga Świątek z siostrą na konferencji

Iga Świątek nie samym sportem żyje. Nasza tenisistka niedawno zakończyła sezon (plasując się na 2. miejscu w rankingu WTA) i wyjechała na wakacje na Mauritius. Tuż po powrocie z zasłużonego urlopu udała się na specjalną konferencję prasową, która odbyła się w ramach kampanii marki Oral-B "Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy". Obecność tenisistki na wydarzeniu nie była przypadkowa. Nie każdy wie, że siostra tenisistki - Agata Świątek - jest lekarzem stomatologiem.

Przede wszystkim cieszę się, że mam okazję robić tę kampanię z moją siostrą, bo jest to dla mnie wyjątkowa sytuacja i wcześniej nie miałam takiego doświadczenia, więc jest to świetne urozmaicenie. Cieszę się, że z ORAL-B możemy propagować te wspólne wartości

- mówiła podekscytowana Iga Świątek. - Jeśli chodzi o wiedzę na ten temat i chociażby o to, jakiej techniki używać, to nie jest to wcale takie oczywiste. Dlatego warto też czasami posłuchać ludzi, którzy zjedli na tym zęby - dodała wiceliderka rankingu WTA.

Iga Świątek w rozpiętej bluzce i falowanych włosach

Na ludziach, którzy przybyli na konferencję, wielkie wrażenie zrobiła stylizacja naszej tenisistki. Iga Świątek pojawiła się bowiem w rozpiętej bluzce, co jest niezwykle rzadkim widokiem. Uwagę zwracał też mały szczególik na szyi zawodniczki. Chodzi o malutki wisiorek, który - mimo niewielkich rozmiarów - był istotnym dodatkiem stylizacji. Uważni fani Igi Świątek na pewno zwrócili też uwagę na jej fryzurę. Włosy tenisistki tym razem nie były proste, lecz lekko falowane. Lada moment laba Igi się skończy. Polkę czekać teraz będzie okres przygotowawczy do nowego sezonu. Pierwszym sprawdzianem dyspozycji Igi Świątek będzie występ w pokazowych rozgrywkach w Chinach (26-28 grudnia). Z kolei pierwszy oficjalny mecz w 2026 roku nasza mistrzyni ma zagrać 5 stycznia w ramach rozgrywek United Cup w Australii.

