Iga Świątek przekazała majątek na leczenie dzieci! Piękny gest polskiej tenisistki

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-11-05 10:07

Iga Świątek od lat walczy o coraz poszerzenie świadomości na temat zdrowia psychicznego. Angażuje się w różne akcje i niedawno opublikowała specjalny post z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, w którym zapowiedziała realne działanie. Teraz wiadomo, ze przybrało ono formę wsparcia finansowego dla ważnej placówki medycznej.

Iga Świątek

i

Autor: Associated Press

Piękny gest Igi Świątek! Po raz kolejny wspiera potrzebujących

Iga Świątek w ledwie parę lat wyrosła z debiutantki na czołową zawodniczkę świata w kobiecym tenisie. Obecnie jej wyniki nie są tak imponujące, ale to wciąż wiceliderka rankingu WTA, która ustępuje tylko Arynie Sabalence. W trakcie swojej wciąż stosunkowo krótkiej kariery Iga Świątek już nie raz zwracała uwagę na wiele ważnych spraw, wykorzystując swoją popularność do ich nagłośnienia. Jednym z takich zagadnień jest właśnie zdrowie psychiczne i budowanie świadomości wśród społeczeństwa, jak ważne jest dbanie o nie, a nie tylko o zdrowie fizyczne. 10 października Iga Świątek opublikowała post z tej okazji. – 10 października to dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, jak ważne jest to żebyśmy dbali o swoje zdrowie psychiczne każdego dnia – pisała wówczas Polka i zapowiadała, że działa również nie tylko przypominając o tym, ale zapowiedziała realną pomoc. – Tymczasem ja kontynuuję swoją coroczną tradycję dotyczącą wspierania organizacji działających w obszarze zdrowia psychicznego. Szczegóły niebawem – dodała. Teraz już wiemy, kogo i w jaki sposób wsparła wiceliderka rankingu WTA.

Iga Świątek tuż przed meczem opublikowała obszerny wpis. Niezwykle ważny apel

Iga Światek mecz z Jeleną Rybakiną
32 zdjęcia

Iga Świątek postanowiła wesprzeć finansowo utworzenie poradni zdrowia dla dzieci i młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim. Decyzję o wsparciu Świątek podjęła jeszcze w październiku, a wideo z informację pojawiło się na profilu „Łódzke dla Ciebie” w mediach społecznościowych. – Chciałaby oficjalnie ogłosić, że w tym roku wesprzemy utworzenie Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim – powiedziała Iga Świątek.

Piekielnie ważne wieści dla Igi Świątek! Wszystko jasne przed ostatnim meczem w grupie WTA Finals

Super Sport SE Google News

Wsparcie przekazane przez Igę Świątek ma wynosić 200 tys. złotych. – Nie każdy mecz toczy się na korcie. Iga Świątek gra o coś znacznie ważniejszego – o życie i zdrowie najmłodszych. 200 tysięcy złotych, które tenisistka przekazała szpitalowi w Piotrkowie, podległemu Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego, pomoże stworzyć poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. W piotrkowskim szpitalu do tej pory działała tylko poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych. W nowym miejscu specjaliści będą leczyć, zapobiegać kryzysom i wspierać młodych ludzi. Darowizna została przekazana z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, przypadającego 10 października – czytamy na stronie lodzkie.pl. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IGA ŚWIĄTEK