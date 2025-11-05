Iga Świątek przekazała majątek na leczenie dzieci! Piękny gest polskiej tenisistki

Piękny gest Igi Świątek! Po raz kolejny wspiera potrzebujących

Iga Świątek w ledwie parę lat wyrosła z debiutantki na czołową zawodniczkę świata w kobiecym tenisie. Obecnie jej wyniki nie są tak imponujące, ale to wciąż wiceliderka rankingu WTA, która ustępuje tylko Arynie Sabalence. W trakcie swojej wciąż stosunkowo krótkiej kariery Iga Świątek już nie raz zwracała uwagę na wiele ważnych spraw, wykorzystując swoją popularność do ich nagłośnienia. Jednym z takich zagadnień jest właśnie zdrowie psychiczne i budowanie świadomości wśród społeczeństwa, jak ważne jest dbanie o nie, a nie tylko o zdrowie fizyczne. 10 października Iga Świątek opublikowała post z tej okazji. – 10 października to dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, jak ważne jest to żebyśmy dbali o swoje zdrowie psychiczne każdego dnia – pisała wówczas Polka i zapowiadała, że działa również nie tylko przypominając o tym, ale zapowiedziała realną pomoc. – Tymczasem ja kontynuuję swoją coroczną tradycję dotyczącą wspierania organizacji działających w obszarze zdrowia psychicznego. Szczegóły niebawem – dodała. Teraz już wiemy, kogo i w jaki sposób wsparła wiceliderka rankingu WTA.

Iga Świątek postanowiła wesprzeć finansowo utworzenie poradni zdrowia dla dzieci i młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim. Decyzję o wsparciu Świątek podjęła jeszcze w październiku, a wideo z informację pojawiło się na profilu „Łódzke dla Ciebie” w mediach społecznościowych. – Chciałaby oficjalnie ogłosić, że w tym roku wesprzemy utworzenie Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim – powiedziała Iga Świątek.

Wsparcie przekazane przez Igę Świątek ma wynosić 200 tys. złotych. – Nie każdy mecz toczy się na korcie. Iga Świątek gra o coś znacznie ważniejszego – o życie i zdrowie najmłodszych. 200 tysięcy złotych, które tenisistka przekazała szpitalowi w Piotrkowie, podległemu Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego, pomoże stworzyć poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. W piotrkowskim szpitalu do tej pory działała tylko poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych. W nowym miejscu specjaliści będą leczyć, zapobiegać kryzysom i wspierać młodych ludzi. Darowizna została przekazana z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, przypadającego 10 października – czytamy na stronie lodzkie.pl.