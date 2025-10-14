Blondwłosa piękność z Fame MMA pokazała intymny film z podróży poślubnej. Jej ślub z kobietą wywołał poruszenie

2025-10-14

W Polsce formalnie nie ma możliwości brania ślubów przez pary jednopłciowe, ale prawdziwa miłość potrafi obejść wszelkie bariery. Udowodniła to znana m.in. z Fame MMA Way of Blonde, czyli Karolina Skrzeczkowska (do niedawna Brzuszczyńska), która niedawno została żoną znanej z "Top model" Agnieszki Skrzeczkowskiej. Teraz blondwłosa piękność pokazała intymny film z podróży poślubnej.

  • Karolina Skrzeczkowska (Way of Blonde z Fame MMA) i Agnieszka Skrzeczkowska (znana z "Top Model") wzięły ślub we Włoszech, w malowniczej Toskanii.
  • Karolina Brzuszczyńska przyjęła nazwisko żony, a celebrytki podpisały ślubny filmik na Instagramie jako "Mrs. Skrzeczkowskie".
  • Po ślubie Karolina Skrzeczkowska wrzuciła do sieci intymny filmik z podróży poślubnej, na którym widać, jak panie leżą i namiętnie się całują.

Kim są Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska?

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska przez lata tworzyły szczęśliwy związek. Razem mieszkały i wspierały się w każdej sytacji. Obie panie cieszą się dużą popularnością. Pierwsza zaskarbiła sobie sympatię miłośników freak fightów. Blondwłosa piękność w federacji Fame MMA stoczyła aż cztery pojedynki, z których tylko jeden przegrała. Way of Blonde pokonała Patrycję Zahorską, Annę Andrzejewską i Patrycję Wieję. Porażkę zanotowała w starciu z Martą Linkiewicz. Z kolei Agnieszka Skrzeczkowska sławę zdobyła, biorąc udział w programie "Top model". Razem celebrytki wystąpiły z kolei w programie  "Love Never Lies", który wygrały. 

Myślę, że ten program jest dobrą okazją, żeby sprawdzić, czy obie chcemy tego samego, czy nasz związek idzie w tym samym kierunku. Wydaje nam się, że tak, ale myślę, że ten program to zweryfikuje. O ślubie rozmawiamy cały czas. Te plany się ciągle zmieniają. Ja bym już bardzo chciała. Aga naciska na to, żeby poczekać na związki partnerskie. I tak to się u nas przeciąga, więc zobaczymy

- mówiła przed startem programu Karolina Brzuszczyńska w rozmowie z Plejadą.

Gwiazda Fame MMA pokazała intymny filmik z podróży poślubnej

Weryfikacja najwyraźniej wyszła pozytywnie, bo mimo tego, że w Polsce nadal związki partnerskie nie są zalegalizowane, pani wzięły ślub., co wywołało wielkie poruszenie w świecie sportu i show-biznesu. Sformalizowanie ich związku odbyło się we Włoszech, a konkretnie w malowniczej Toskanii. Karolina Brzuszczyńska przyjęła nazwisko swojej żony. - Mrs. Skrzeczkowskie - tak celebrytki podpisały ślubny filmik, który zamieściły na Instagramie. Po ślubie przyszedł oczywiście czas na podróż poślubną.  Blondwłosa gwiazda Fame MMA wrzuciła do sieci intymny filmik. Widać na nim, jak panie leżą i namiętnie się całują. Miłość kwietnie! 

