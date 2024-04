Tak mieszkają Agnieszka i Karolina z "Top Model". Pokazały wnętrza i mówią o wspólnym dziecku

TVN nagle zmienia ramówkę. Widzowie już dziś zobaczą półfinał "Czas na show. Drag Me Out"!

Kochają się od sześciu lat

Agnieszka i Karolina nie ukrywają, że są lesbijkami. W mediach społecznościowych pokazują swój związek. Skrzeczkowska wyznała nawet, kiedy zorientowała się, że nie interesuje jej płeć przeciwna. - Kiedy miałam 16 lat, utwierdziłam się w przekonaniu, że jestem lesbijką, choć czułam to już nieco wcześniej. Przełom nastąpił, kiedy zakochałam się w swojej przyjaciółce. Najpierw myślałam, że to miłość siostrzana, platoniczna, ale poczułam do niej coś więcej. Uświadomiłam sobie to, gdy ona związała się z chłopakiem. Wtedy stałam się po prostu zazdrosna o nią. Nic wtedy z tym nie zrobiłam. Sama też zaczęłam spotykać się z chłopakami, ale nie dawało mi to przyjemności, więc przerzuciłam się na kobiety - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Agnieszka. - Spotykałam się z facetami, kilka razy próbowałam stworzyć związek z mężczyzną, ale nigdy nie doszło do jego konsumpcji - dodała gwiazda „Top Model”.

Agnieszka i Karolina planują wspólne dziecko

Agnieszka szczęście odnalazła u boku zawodniczki MMA, Karoliny Brzuszczyńskiej. - Karolina jest moją narzeczoną. Żyje nam się świetnie, zaręczyłyśmy się, wzięłyśmy kredyt na dom i planujemy wspólną przyszłość. Obie spełniamy się zawodowo. Razem pracujemy, kupiłyśmy sobie kolejnego zwierzaka - mówiła Agnieszka, która zdradziła, że z ukochaną planują powiększyć rodzinę. - Chcemy mieć dzieci. Już nawet mamy tę kwestię ustaloną. Wpadłyśmy na taki pomysł, że Karolina urodzi dziecko z mojej komórki jajowej, więc to będzie nasze wspólne dziecko, które ona będzie nosić pod sercem, ale będzie miało moje geny. Natomiast ojca wybierzemy razem z banku nasienia. Na pewno będzie to ktoś obcy… Być może w przyszłości sytuacja się odwróci i wtedy to ja urodzę dziecko z komórki jajowej Karoliny - dodała.

Gwiazdy "Top model" i ich nowoczesny dom

Dziewczyny przygotowały się już na powiększenie rodziny. Kupiły dom, który niedawno skończyły urządzać. - Wspólnie budujemy oazę spokoju, miejsce pełne ciepła, szczęścia i miłości - napisała Karolina na Instagramie. Dom, w którym od kilku miesięcy mieszkają jest duży, jasny i bardzo nowoczesny. Gwiazdy "Top model" postawiły na minimalizm. Podłogi w całym domu zostały wykonane z mikrocementu. Szafki w pokojach zrobiły same za pomocą płyt karton-gips. We wnętrzu nie brakuje nowoczesnych łuków czy lustra w kształcie chmury. Łazienka jest bardzo kobieca. Dominują w niej róż, biel i złote dodatki. Salon jest neutralny, na którego środku stoi ogromna kanapa z oryginalnymi skórzanymi pasami ze sprzączkami. Przytulności dodały zasłony. - Zasłony odmieniły nasz salon. Zrobiło się tak przytulnie. A to wszystko dzięki Eurofirany, którzy zmierzyli, pomogli w doborze tkanin, uszyli na wymiar i zamontowali je w naszym domu. Jest pięknie - napisała Karolina.

Dom ma też duży ogród, w którym panie uwielbiają spędzać wolny czas. - Zrobiłam nam randkę o zachodzie słońca. Nie było trzeba wiele: stary rzutnik, kawałek prześcieradła, popcorn i szczypta miłości - czytamy na Instagramie gwiazdy MMA.

