Na pokazach mody, premierach filmowych czy wielkich galach, nasze gwiazdy prześcigają się, która będzie wyglądała piękniej. Na okładkach magazynów również wyglądają jak milion dolarów. Jednak warto pamiętać, że znane z dużego ekranu kobiety to także normalne panie, które chodzą po domu bez makijażu, zamiast sukni wkładają dresy, a włosy czeszą w kucyka. Są celebrytki, które za nic w świecie nie pokażą się publicznie, zanim nie wytuszują rzęs i nie nałożą pudru na twarz czy szminki na usta. Są też takie, które coraz chętniej pokazują się naturalnie. Często dzieje się to podczas reklamowania na Instagramie kosmetyków, np. do demakijażu. Takim przykładem jest Małgorzata Rozenek-Majdan czy Sandra Kubicka. Obie panie nie nakładają przy tym filtrów, dzięki czemu pokazują swoją prawdziwą twarz.

Najczęściej bez makijażu możemy oglądać Joannę Koroniewską. I choć gwiazda bywa za to hejtowana przez inne kobiety, które wręcz piszą jej "umaluj się bo straszysz", ona kocha siebie taką, jaka jest. "Dla „wrażliwych” widzów, a najczęściej widzek, uprzedzam, że ja znowu nie pomalowana" – odpowiedziała złośliwcom Koroniewska.

Poznałbyś je na ulicy?

Widzowie są przyzwyczajeni do tego, że w filmach, serialach czy na koncertach gwiazdy wyglądają wręcz jak boginie. Warto jednak pamiętać o tym, że mimo urody, to zasługa czasami dużej ilości kosmetyków. W końcu celebrytki też mają przebarwienia na skórze czy sińce pod oczami. Zdarza się też tak, że niektóre panie mają idealną skórę i zarówno w makijażu, jak i bez, wyglądają pięknie.

Zobaczcie galerię ze zdjęciami i oceńcie sami, która z nich czaruje swoją naturalnością, a której nie rozpoznalibyście na ulicy.

QUIZ. Czy znasz te przedmioty do makijażu Pytanie 1 z 7 Jak używamy popularnych gąbeczek do makijażu? Suchą gąbeczką nakładamy kosmetyk Nakładamy nią pudrowe produkty w kamieniu, takie jak róż Mokrą i wyciśniętą gąbeczką nakładamy produkty płynne, takie jak podkład Dalej