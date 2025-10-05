Karolina Brzuszczyńska biła się w FAME. Teraz wzięła ślub z ukochaną znaną z „Top Model”

Karolina Brzuszczyńska w przeszłości biła się w FAME

Influencerka od lat pozostaje w związku z Agnieszką Skrzeczkowską z „Top Model”

Para poinformowała, że na początku października wzięła ślub

Efektowne ujęcia z tego wyjątkowego dla nich dnia pojawiły się w internecie

„Way of Blonde” i Agnieszka Skrzeczkowska wzięły ślub

Karolina Brzuszczyńska, znana w sieci jako „Way of Blonde”, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w świecie sportu i mediów społecznościowych. Youtuberka, trenerka personalna i instruktorka Taekwondo zgromadziła wokół siebie imponującą społeczność – jej profil na Instagramie śledzi blisko 300 tysięcy fanów.

Zanim weszła do świata MMA, Brzuszczyńska miała na koncie sporo sukcesów w sportach walki. Zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski oraz srebrny medal Pucharu Europy w Taekwondo, a na macie spędziła ponad piętnaście lat, sięgając po czarny pas.

Podczas konferencji prasowej przed galą FAME MMA 8 Karolina zdradziła, że jej debiut w oktagonie nie był pozbawiony emocji. - Debiut w klatce, debiut w MMA. Jest na pewno troszkę stresu bo to jest dla mnie coś nowego, ale mam oswojenie ze sportami walki. Wcześniej dzięki Taekwondo nabrałam swobody psychicznej, spędziłam prawie piętnaście lat treningu na macie i dzięki temu czuje się dosyć komfortowo jeśli chodzi o samą rywalizację. Jest to jednak duże wydarzenie sportowe więc ten stres się pojawia - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Bruszczyńska stoczyła cztery pojedynki w MMA – wygrywała z Patrycją Zahorską, Anną Andrzejewską i Patrycją Wieją. Lepsza od niej była jedynie Marta Linkiewicz, która dziś uznawana jest za czołową polską freak-fighterkę.

Skrzeczkowska i Brzuszczyńska pokazały ujęcia ze ślubu

Prywatnie Karolina tworzy szczęśliwy związek z Agą – również miłośniczką sportów walki. Partnerka nie tylko wspiera ją w codziennym życiu, ale i towarzyszy jej w szatni oraz narożniku podczas pojedynków.

4 października Skrzeczkowska i Brzuszczyńska wzięły ślub. Przygotowania do tego trwały od bardzo długiego czasu. „Way of Blonde” zdecydowała się na przyjęcie nazwiska partnerki i zmieniła już je nawet w opisie na Instagramie. - Ona jest moją żoną – napisała „Way of Blonde” na Stories.