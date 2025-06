Nie zrobisz tego to możesz zapomnieć o zimowych kwiatach grudnika. Latem podlewaj tym grudnik, a w listopadzie roślina cała pokryje się kwiatami. Odżywka do grudnika stosowana przez profesjonalistów

Jak pielęgnować grudnika wiosną i latem? To bardzo ważny czas

Grudnik nazywany także kaktusem bożonarodzeniowym to jedna z niewielu roślin doniczkowych, która zakwita jesienią i zimą. Często obsypuje kwiatami w okolicy Bożego Narodzenia, stąd jego nazwa. Odpowiednio pielęgnowany grudnik może zakwitnąć także wczesną wiosną. Nie zawsze tak się jednak dzieje. Wiosna i lato to czas, grudnik rośnie i potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Wbrew obiegowej opinii lato to nie czas odpoczynku, ale wzmożonego nawożenia, które trzeba kontynuować do wczesnej jesieni. Stosowanie nawozów należy ograniczyć jesienią, aby grudnik mógł przygotować się do okresu wegetacji.

Wiosną i latem grudnik powinien stać w miejscu z rozproszonymi promieniami słonecznymi i w temperaturze około 25 stopni Celsjusza. Należy unikać ostrego światła słonecznego, które może poparzyć liści. W tym czasie grudnik powinien być umiarkowanie podlewany. Ziemia w doniczce musi być stale wilgotna. W tym okresie warto stosować wieloskładnikowe nawozy, które będą wzmiacniały układ korzeniowy oraz stymulowały procesy wzrostu. Dobrym rozwiązaniem na wiosenne i letnie nawożenie grudnika są gotowe mieszanki do kaktusów. Stosowanie odżywek należy ograniczyć na początku października. W tym okresie roślina wejdzie w sezon odpoczynku i przygotowywania się do kwitnienia.

Pokrój i wymieszaj z wodą. Domowy nawóz do grudnika do stosowania wiosną i latem

Do nawożenia grudnika możesz sięgnąć po domowe, naturalne odżywki. Są one szybkie, tanie i skuteczne. W przypadku grudnika dobrze sprawdzą się skórki z bananów. Zawierają one duże ilości fosforu oraz potasu, które stymulują procesy wzrostu, a także wzmacniają układ ochronny rośliny. Aby przygotować taką odżywkę musisz obrać banany, a skórki pokroić na małe kawałeczki. Następnie wrzuć je do dużego słoika i zalej ciepłą wodą. Całość odstaw na jedną dobę. Po tym czasie rozcieńczaj wywar z wodą w proporcjach 1:1 i regularnie podlewaj tym grudnika. Stosowanie nawozów przez wiosnę i całe lato sprawi, że roślina będzie silna i w dobrej kondycji wejdzie z okres kwitnienia.

