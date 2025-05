Zetrzyj na tarce i wrzuć do doniczki ze skrzydłokwiatem. Pobudzisz roślinę do kwitnienia niczym osiłek na osiedlowej siłowni. Skrzydłokwiat pokryje się białymi kwiatami

Skrzydłokwiat to przepiękna roślina doniczkowa, która obsypuje białymi, orientalnymi kwiatami. Aby jednak tam się stało potrzebne jest jego nawożenie. Stosowanie nawozów naturalnych wzmacnia odporność roślin i dostarcza im potrzebne witaminy oraz minerały. Kwiaty doniczkowe także potrzebują dawki substancji odżywczych bowiem nawet najlepsza mieszanka ziemi ogrodniczej nie zapewni im odpowiednich warunków dla roślin. Do nawożenia skrzydłokwiatu możesz wykorzystać domową odżywkę na bazie skórki pomarańczy. To szybki sposób na ekspresowy nawóz. Wystarczy, że zetrzesz lub zmiksujesz skórkę z 1 pomarańczy i zmieszasz ją z ziemią w doniczce.

Skórka pomarańczy to świetny sposób, by szybko odżywić skrzydłokwiat. Delikatnie zakwaszają glebę, co skrzydłokwiat lubi, a dodatkowo ja spulchnia i użyźnia. Skórka pomarańczy odżywią system korzeniowy wzmacniając go. Poprawia kondycję liści i sprawia, że stają się one bardziej błyszczące. Dodatkowo skórka pomarańczy zawiera olejki, które mają działanie antyseptyczne i chronią skrzydłokwiat przed chorobami.

Jak pielęgnować skrzydłokwiat w domu? Wskazówki

Skrzydłokwiat to roślina, która nie wymaga zbyt wiele uwagi, ale regularna pielęgnacja zapewni jej zdrowy wygląd i obfite kwitnienie. Podlewanie powinno być umiarkowane – ziemia w doniczce powinna przeschnąć między podlewaniami, a zimą należy podlewać jeszcze rzadziej. Ważne jest, aby unikać przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni. Skrzydłokwiat lubi wilgotne powietrze, dlatego warto regularnie zraszać jego liście, szczególnie w okresie grzewczym. Roślina ta preferuje stanowiska jasne, ale z rozproszonym światłem – bezpośrednie promienie słoneczne mogą poparzyć liście.

Nawożenie skrzydłokwiatu powinno odbywać się w okresie wzrostu, czyli od wiosny do jesieni, co 2-3 tygodnie, używając nawozu do roślin kwitnących. Przesadzanie młodych roślin zaleca się co roku, a starszych co 2-3 lata, do większej doniczki z dobrze przepuszczalnym podłożem. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów i uschniętych liści pobudzi roślinę do wytwarzania nowych pąków i zachowania estetycznego wyglądu. Dodatkowo, warto co jakiś czas przetrzeć liście wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i umożliwić roślinie lepsze oddychanie.