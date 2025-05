Zmieszaj to z wodą i rozpyl po trawniku. Ty będziesz spać, a mieszanka wysuszy mech z trawnika. Bezpieczna dla trawy, zabójcza dla mchu. Sposób na mech na trawniku

Rozsyp to na trawniku, a pozbędziesz się mchu

Mech to dość uporczywy przeciwnik w ogrodzie. Szybko porasta całe połacie trawy i eliminuje ją z podłoża. Należy do grupy mszaków, nie ma korzeni, co sprawia, że bardzo szybko rozrasta się po terenie. Mech w ekosystemie jest potrzebny, jednak w ogrodzie może okazać się niszczycielski dla trawy. Zanim zabierzesz się za usuwanie mchu z trawnika warto wiedzieć co robić, by w ogóle nie pojawiał się na trawie. Mech najlepiej rośnie z zacienionych i wilgotnych miejscach. Nie potrzebuje specjalistycznych warunków do rozrostu i może pojawić się nawet na kostce brukowej czy drewnianych elementach tarasu lub altany w ogrodzie. Mech dobrze rośnie na kwaśnym podłożu o pH na poziomie 5,5. Jeżeli chcesz ograniczyć rozrastanie się mchu to zadbaj o zmniejszenie kwasowości gleby, by stała się bardziej zasadowa. Niezbędnym zabiegiem w pielęgnacji trawnika jest wapnowanie. To czynność polegająca na dostarczaniu trawie wapna. Poprawia ono jakość trawy i sprawia, że lepiej rośnie. Dodatkowo wapnowanie obniża kwasowość gleby i stwarza warunki niesprzyjające rozrostowi mchu. Wapnowanie trawnika najlepiej przeprowadzać wczesną wiosna lub jesienią. Nie wykonuj tego zabiegu latem ponieważ jest to czas intensywnego wzrostu trawy i łatwo ją wtedy przenawozić.

Domowym sposobem na pozbycie się mchu z trawnika jest kreda szkolna. Działa ona na glebę podobnie jak wapno. Przygotuj 1 opakowanie kredy szkolnej (najlepiej białej, bez barwników) i zmiel ją w młynku. Rozsyp kredę na połaciach trawnika, gdzie są skupiska mchu. Zalej kredę niewielką ilością wody i zostaw na jakiś czas. Kreda zadziała podobnie jak wapno i sprawi, że mech przestanie się rozrastać. Zabieg ten należy powtarzać raz w miesiącu, aby uniknąć nawracania mchu.

W internecie można znaleźć także sposoby na pozbycie się mchu przy pomocy oprysków z octu. To faktycznie bardzo skuteczna metoda, ale lepiej stosować ja na kostkę brukową lub podjazd. Ocet może zniszczyć nie tylko mech, ale też inne rośliny.