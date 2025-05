Wystarczy, że w maju rozsypiesz to wokół borówki amerykańskiej, a latem zbierzesz kosze owoców. Z tego naturalnego nawozu korzystają profesjonalni botanicy. Domowa odżywka do borówki amerykańskiej

Zabierz z kuchni i rozsyp wokół borówki amerykańskiej. Będzie lepiej rosła i owocowała

Borówka amerykańska to jeden z najpopularniejszych krzewów owocowych uprawianych w Polsce. Obecnie w naszym kraju powierzchnia uprawy borówki wynosi ponad 14 hektarów. Krzewów ten ceniony jest za obfite plony. Tylko w jednym sezonie można zebrać nawet 8 kilogramów owoców z jednego drzewka. Dodatkowo borówka amerykańska owocuje nawet 4 tygodnie. To sprawia, że Polacy chętnie uprawiają ją w swoich ogrodach i na działkach.

Pielęgnacja borówki amerykańskiej nie jest skomplikowana. Krzewy najlepiej rosną w kwaśnej ziemi o pH pomiędzy 3,5 a 4,5. Ważne, by podłoże borówki amerykańskiej było przepuszczalne. Korzenie krzewu muszą mieć bowiem stały dostęp do powietrza. Zimą lub wczesna wiosną nie można zapominać o przycinaniu krzewów borówki amerykańskiej. Polega ono na usuwaniu starych pędów i przerzedzeniu krzewy, by ten lepiej owocował. Cięcie borówki amerykańskiej musi być wykonane przez sezonem wegetacji, który zaczyna się wiosną.

Nawożenie borówki amerykańskiej. O czym należy pamiętać?

Borówkę amerykańską, podobnie jak inne krzewy owocowe, warto nawozić. Jako, że jest to krzewów kwasolubny to z powodzeniem do jego nawożenia możesz sięgnąć po fusy z kawy. To świetny, domowy sposób na odżywienie roślin, które lubią kwaśne podłoże. Wystarczy, że zbierzesz fusy z kawy i je delikatnie wysuszysz, a następne zmieszasz z ziemią wokół krzewów borówki amerykańskiej. Tak zaaplikowane fusy z kawy będą stopniowo uwalniają substancje odżywcze do gleby. Będą to między innymi azot ( wspomaga rozrost oraz owocowanie), fosfor oraz potas (są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin). Suchy nawóz z fusów z kawy do borówki amerykańskiej można stosować raz w miesiącu, by krzew miały dostęp do witamin oraz minerałów, ale by nie był przenawożony.