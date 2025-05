To najlepszy kwiat na zacieniony balkon. Nawet mimo braku słońca pokryje się kolorowymi kwiatami, które sprawią, że na balkonie będzie pięknie pachnąć. Kwiaty na balkon bez słońca

Ile octu wlać do prania butów w pralce? Wiele osób popełnia ten błąd przez co podeszwy butów parcieją. Jak używać octu do prania butów w pralce?

Chcesz zamienić swój balkon w kwiecisty zaułek odpoczynku, ale nie ma on odpowiedniego dostępu do światła słonecznego? Nic straconego, jest wiele gatunków kwiatów, które dobrze rosną w półcieniu, a nawet cieniu. Ogrodnicy na zacienione balkony polecają między innymi bluszcz, fuksję oraz komarzycę. Jeżeli zależy Ci na wielokwiatowych roślinach, które bujnie obsypują pąkami to świetnym rozwiązaniem będą begonie. Na balkony najczęściej polecane są odmiany begonii bulwiastej lub kaskadowej. Nie potrzebują one dużej ilości promieni słonecznych, a wręcz przeciwnie. Bezpośrednie słońce może popalić ich liście. Begonie do donic powinno wysiewać się w maju. Nieco później sadzi się begonie do gruntu. Tutaj najlepszym terminem będzie koniec maja, początek czerwca.

Jak pielęgnować begonie na zacienionym balkonie?

Większość begonii dobrze rośnie na zacienionych stanowiskach z niewielką ilością światła słonecznego. Begonie zwisające potrzebują dobrej ochrony przed wiatrem, co na balkonie jest całkowicie możliwe. Begonie na balkonie najlepiej jest sadzić w dużej skrzyni zachowując rozstawę roślin co 20 centymetrów. Sadząc bulwy zwróć uwagę, by wklęsła strona była skierowana do góry. Donicę z kwiatami postaw w osłoniętym od wiatru miejsce, gdzie nie będzie padał na nią deszcz. Pamiętaj o regularnym podlewaniu. W przypadku begonii nie można dopuścić do wysychania ziemi. Gleba powinna być stale wilgotna. Wiosną i wczesnym latem możesz stosować nawozy wieloskładnikowe, które będą pobudzały kwitnienie. Begonie bulwiaste kwitną od wiosny do wczesnej jesieni, z kolei begonie stale kwitnące mogą obsypywać kwiatami przez cały rok. Gdy roślina przekwitnie usuń stare kwiatostany i pożółkłe liście. W naszym klimacie begonie są roślinami jednorocznymi, ale możesz przed zimą wnieść je do domu, by w następnym roku uzyskać nowe sadzonki.