Te kwiaty w ogrodzie pachną czekoladą! Maj to idealny czas na ich sadzenie. Dzieki temu latem Twój ogród pokryje się kolorwymi kwiatkami, w których się zakochasz. Kwiaty, które kwitną latem

Kwietny ogród to marzenie każdego działkowicza. Kwiaty przyciągają owady zapylające i sprawiają, że przydomowy ogród lub działka zamienia się w piękną łąkę. Latem kwitnie wiele kwiatów jednak ten konkretny gatunek sprawi, że wszędzie będzie unosił się zapach czekolady. kwiaty Kosmos to rodzaj roślin należących do grupy astrowatych. Pochodzą z Ameryki Południowej i Północnej, ale coraz częściej można je znaleźć w polskich ogrodach. Występują w różnych odmianach i kwitną na wiele kolorów. Kwiaty kosmos można spotkać kwitnące na biało, żółto, różowo, a nawet czerwono. Kwitną przez całe lato, aż do października. Ich cechą charakterystyczną jest słodki zapach przypominający czekoladę. Kwiaty kosmos przyciągają pszczoły i inne owady zapylające dlatego warto je sadzić w pobliży rabatek i grządek z warzywami. Nasiona kosmosu wysiewa się w maju, gdy nie ma już ryzyka występowania gruntowych przymrozków. Można je sadzić z rozsady i wtedy optymalnym terminem jest początek czerwca.

Kwiaty kosmos - uprawa i pielęgnacja

Gatunek ten jest stosunkowo prosty w uprawie i nie wymaga specjalistycznego podejścia. Odmiana ta dobrze znosi przejściową suszę i rośnie na różnego rodzaju glebach. Najlepiej kosmos będzie kwitł na żyznej ziemi. Warto jednak wiedzieć, że nadmiernie żyzna gleba może sprzyjać rozrostowi się rośliny i zmniejszonemu kwitnieniu. Najlepiej kwiaty te sadzić na dobrze nasłonecznionych stanowiskach. Latem dobrze jest podlewać je raz w tygodniu. Niektóre odmiany kosmosu potrzebują podpórek. Kosmos to gatunek wieloletni, które sam się rozsiewa. Jedna roślina może kwitnąć nawet przez kilkanaście lat, a posadzony kwiat zaczyna kiełkować już po kilku dniach. Jeżeli szukasz pięknie pachnących i kolorowych kwiatów to ogrodu to kosmos jest zdecydowanie wart rozpatrzenia.