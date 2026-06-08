Jeden z największych gitarzystów świata? W Opolu padły mocne słowa na temat Jana Borysewicza

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-08 10:09

63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przeszedł do historii. Ostatniego dnia odbył się m.in. jubileuszowy koncert Lady Pank. Zanim jednak legendarna grupa zagrała swoje największe przeboje, ze sceny padły słowa, które zelektryzowały amfiteatr i wywołały sporą dyskusję w sieci.

Jan Borysewicz

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Autor: Lukasz Kalinowski/ East News

"Jeden z największych gitarzystów świata". Te słowa o Janie Borysewiczu zelektryzowały publiczność w Opolu

4 czerwca 2026 rozpoczął się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku potrwał on aż cztery dni. Ostatni z nich należał m.in. do jednego z najważniejszych rockowych zespołów w historii rodzimej muzyki. Chodzi oczywiście o koncert Lady Pank. Grupa w opolskim amfiteatrze świętowała 45-lecie istnienia. 

Zanim usłyszeliśmy największe przeboje formacji, na której czele stoją gitarzysta Jan Borysewicz i wokalista Janusz Panasewicz, na scenie pojawił się Piotr Stelmach, dziennikarz muzyczny Radia 357, który tego wieczoru pełnił rolę gospodarza. 

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Zapowiadając koncert 45 lat. Jubileusz Lady Pank, Stelmach rzucił w stronę publiczności słowa, które natychmiast poniosły się szerokim echem w sieci. 

Jan Borysewicz, lider i założyciel Lady Pank, a także jeden z największych gitarzystów świata – powiedział dziennikarz. 

Jego ikoniczne solówki i kompozytorski geniusz to w końcu fundament, na którym wychowały się pokolenia fanów polskiego rocka. Stylu Jana Borysewicza nie da się pomylić z nikim innym. 

Jeśli natomiast chodzi o koncert Lady Pank w Opolu, to publiczność usłyszała łącznie 17 utworów. Amfiteatr oszalał, gdy pojawiły się takie kompozycje, jak Kryzysowa narzeczona, Mniej niż zero, Zostawcie Titanica czy Zawsze tam, gdzie Ty. – Tych tekstów, tych melodii już nigdy nikt nie wygumkuje – dodał Stelmach. Trudno się z tymi słowami nie zgodzić! 

W trakcie koncertu nie zabrakło podziękowań chociażby dla Andrzeja Mogielnickiego, czyli autora wielu tekstów dla Lady Pank. Należy także pamiętać, że to właśnie on jest współzałożycielem grupy, która narodziła się w 1981 roku we Wrocławiu. 

W pewnym momencie na szczere wyznanie zebrało się Borysewiczowi. Gitarzysta nawiązał do burzliwej historii grupy i powiedział do publiczności: – Chciałbym powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz, żebyście nam państwo wybaczyli. W ciągu tych 45 lat byliśmy trochę niegrzecznymi chłopcami, ale bosą nóżką nie da się przejść przez rock'n'rolla

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