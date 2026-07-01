Muzyk Lady Pank niespodziewanie pojawił się na Wimbledonie na meczu Igi Świątek! Zaskakujące, gdzie siedział!

Na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku trwa tegoroczny Mundial, a u nas w Europie właśnie rozpoczęło się kolejne, równie cenione, budzące emocje i przyciągające uwagę i tłumy sportowe święto. Mowa oczywiście o Wimbledonie, po rundach kwalifikacyjnych do którego trwa już oficjalny turniej, który zakończy się 12 lipca.

Udział w nim bierze oczywiście także ubiegłoroczna mistrzyni gry pojedynczej kobiet, Iga Świątek. Tenisistka zagrała swój pierwszy tegoroczny mecz we wtorek 30 czerwca. Tego dnia Iga zmierzyła się na korcie z Taylor Townsend. Choć pojedynek nie należał do najłatwiejszych, to Polce ostatecznie udało się go wygrać. Pokonała ona przeciwniczkę w trzech setach 6:1, 2:6, 6:3. Kolejny mecz Świątek rozegra przeciwko Czeszce, Karolinie Pliskovej. Odbędzie się on 2 lipca, godzina rozgrywki nie została jeszcze podana przez organizatorów.

CO SIĘ DZIEJE Z IGĄ ŚWIĄTEK?!

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Jan Borysewicz podziwiał mecz Igi Świątek!

Oglądający pierwszy na tegorocznym Wimbledonie mecz Igi Świątek uważnie śledzili także to, co działo się na trybunach - a zwłaszcza to, kto ze znanych się na nich pojawił.

Nieoczekiwanie wśród publiczności można było zauważyć prawdziwą ikonę polskiego rocka, założyciela zespołu Lady Pank, Jana Borysewicza! Fanom i fankom tenisa nie uszedł uwadze fakt, iż gitarzysta zasiadł na bardzo szczególnym miejscu trybun - w pobliżu loży królewskiej. W tej oczywiście mecz Igi Świątek obserwowali jej bliscy, w tym tata Tomasz Świątek oraz sztab tenisistki. Jan Borysewicz zaś oglądał rozgrywki, siedząc tuż za ekipą Świątek.

Jan Borysewicz jest wielkim fanem tenisa!

Muzyk od dawna nie ukrywa swojej wielkiej pasji właśnie do tenisa. Jan Borysewicz od lat aktywnie dopinguje także Igę Świątek - i bywa, że w zależności od jej powodzenia na korcie układa koncertowe setlisty. Gitarzysta wspomniał o tym ze śmiechem w 2023 roku podczas koncertu na warszawskim Torwarze, który miał miejsce krótko po wygranej Świątek w turnieju Roland Garros trzy lata temu.

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