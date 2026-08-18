Zauważyliście? Piękny gest Emilii Krakowskiej. Tak zachowała się na pogrzebie Igi Cembrzyńskiej!

Ostatnie pożegnanie - Iga Cembrzyńska nie żyje

Iga Cembrzyńska zmarła 30 lipca tego roku, a kilkanaście dni później odbył się jej pogrzeb. Na ostatnim pożegnaniu gwiazdy nie zabrakło osób, które przez lata były blisko związane z wybitną artystką. Wśród nich szczególne miejsce zajmowała Emilia Krakowska - przyjaciółka i zawodowa koleżanka zmarłej gwiazdy, niemal rówieśniczka, bo dzieliło je tylko kilka miesięcy. Obie aktorki łączyła wyjątkowa więź. Jeszcze podczas jubileuszu 80. urodzin Igi Cembrzyńskiej w 2019 roku panie pokazały, że ich relacja daleka była od sztywnej, oficjalnej znajomości. Na scenie doszło wtedy nawet do zaskakującego pocałunku.

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Wówczas gwiazdy były szczęśliwe i pełne energii. Niestety kilka lat później nadszedł czas bolesnego pożegnania. Emilia Krakowska znalazła się wśród artystów, którzy oddali hołd Cembrzyńskiej podczas mszy żałobnej oraz pochówku. Atmosfera uroczystości była niezwykle przejmująca. Podczas ceremonii Bożena Stachura odczytała fragmenty książki "Mój intymny świat", dzięki czemu po raz ostatni można było usłyszeć osobiste słowa Igi. Szczególnie mocno wybrzmiały wspomnienia o jej dzieciństwie oraz miłości do Andrzeja Kondratiuka. Cembrzyńska pozostawiła po sobie nie tylko role i filmy, ale także niezwykle osobisty zapis życia.

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Emilia Krakowska jak dama. Wykonała niezwykły gest

Dla Emilii Krakowskiej musiało to być szczególnie trudne pożegnanie. Jeszcze kilka lat temu artystki świętowały jubileusz, teraz pozostały tylko wspomnienia. Aktorka na pogrzebie koleżanki pojawiła się ubrana w czerń i biel. Miała na sobie ciemne spodnie i wzorzyste wdzianko, a całość uzupełniła czarnym, eleganckim kapeluszem i sznurami korali. Jednak to nie jej strój przyciągał uwagę, a kwiaty, które przyniosła na uroczystość.

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Krakowska miała ze sobą kilka drobnych, kolorowych kwiatków, a nie wielki wieniec. Gdy wyszła z kościoła, podeszła do auta, w którym umieszczono urnę z prochami Cembrzyńskiej, ozdobioną pomarańczowymi i żółtymi wiązankami. Z delikatnym uśmiechem na twarzy pochyliła się nad urną i uzupełniła bukiety swoimi różowymi i fioletowymi kwiatkami. To był moment, gest, którego niektórzy nie zauważyli, ale znaczył bardzo wiele.

Moja szalona wariatka - rzuciła Krakowska nieco wcześniej, w drodze na nabożeństwo.

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