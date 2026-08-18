Uwagę na pogrzebie przykuł jeden przedmiot. Położono go przy urnie aktora

Julita Buczek
Julita Buczek
Adam Kardasz
Adam Kardasz
2026-08-18 15:28

Podczas pogrzebu Andrzeja Beya-Zaborskiego uwagę zwracał jeden szczegół. Przy urnie aktora umieszczono pałeczki perkusyjne. Obok nich znalazła się czerwona róża. Ten prosty gest przypomniał o ważnej części życia artysty, o której nie wszyscy widzowie mogli wiedzieć. Zanim pokochała go publiczność, jego wielką pasją była muzyka.

Jedna róża i pałeczki przy urnie. Tak wyglądało pożegnanie aktora

We wtorek 18 sierpnia w Białymstoku odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Beya-Zaborskiego. Aktor znany przede wszystkim z roli komendanta Henryka w serii "U Pana Boga..." zmarł w wieku 75 lat. Wśród wielu wzruszających momentów ceremonii szczególnie wymowny okazał się widok znajdujący się przy jego urnie. Położono tam pałeczki do perkusji - symbol jego młodzieńczej fascynacji muzyką.

Zobacz też: "Jest już u Pana Boga w ogródku". Poruszające słowa na pogrzebie Andrzeja Beya-Zaborskiego

Uwagę na pogrzebie przykuł jeden przedmiot. Położono go przy urnie aktora

Andrzej Beya-Zaborski przez lata zachwycał widzów swoim talentem aktorskim. Dla wielu osób na zawsze pozostanie komendantem Henrykiem z produkcji Jacka Bromskiego. Jego charakterystyczna postać pojawiła się w filmach "U Pana Boga za piecem", "U Pana Boga w ogródku", "U Pana Boga za miedzą" oraz "U Pana Boga w Królowym Moście". Jednak życie aktora nie od początku związane było ze sceną. Zanim wybrał aktorstwo, ważne miejsce zajmowała w nim muzyka. Właśnie dlatego podczas jego pogrzebu pojawiły się przedmioty, które w symboliczny sposób przypomniały o tej części jego historii.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Białymstoku. Msza żałobna rozpoczęła się o godz. 10.30 w kaplicy na Cmentarzu Farnym przy ul. Raginisa. W ostatniej drodze aktorowi towarzyszyli najbliżsi, przyjaciele, współpracownicy oraz przedstawiciele środowiska artystycznego. Wcześniej rodzina zwróciła się do osób, które chciały uczcić pamięć aktora, z prośbą o zrezygnowanie z kwiatów. Zamiast nich zachęcano do wsparcia Fundacji "Pomóż Im", prowadzącej hospicjum dla dzieci.

Zobacz też: Nie żyje Andrzej Beya-Zaborski. Aktor znany z "U Pana Boga za piecem" miał 75 lat

Najbardziej charakterystycznym elementem przy urnie były jednak pałeczki perkusyjne. Ich obecność miała szczególne znaczenie. Przypominały bowiem o czasach, kiedy muzyka była jedną z największych pasji przyszłego aktora. Dla osób zgromadzonych na pogrzebie nie był to więc zwykły przedmiot. Pałeczki stały się swoistym symbolem całej drogi artystycznej Beya-Zaborskiego. Z jednej strony przypominały o młodości i muzycznych zainteresowaniach, z drugiej - towarzyszyły mu już podczas ostatniego pożegnania.

Tuż obok znalazła się jedna czerwona róża. Minimalistyczny zestaw miał przez swoją prostotę jeszcze mocniej przyciągać uwagę. Bez wielu ozdób, za to z przedmiotem mocno związanym z życiem zmarłego.

Aktor przez blisko cztery dekady był związany z Białostockim Teatrem Lalek. Jednak największą rozpoznawalność przyniosły mu role filmowe. Postać komendanta Henryka z "U Pana Boga..." sprawiła, że pokochały go kolejne pokolenia Polaków.

Podczas ceremonii wspominano jego dorobek, talent i charakter. Nie zabrakło także odniesień do kultowej roli, która na zawsze połączyła nazwisko aktora z filmowym światem Wilkowyj. Prof. Wiesław Czołpiński w swojej laudacji zdecydował się na szczególnie wymowne zakończenie. Nawiązując do najbardziej znanej roli Beya-Zaborskiego, powiedział: "Jest już u Pana Boga w ogródku".

Zobacz też: Zanim Andrzej Beya-Zaborski został aktorem, grał na perkusji. Muzyka była jego pierwszą miłością

Zobacz naszą galerię: Uwagę na pogrzebie przykuł jeden przedmiot. Położono go przy urnie aktora

Uwagę na pogrzebie przykuł jeden przedmiot. Położono go przy urnie aktora
Galeria zdjęć 34
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Stanisława Ryster, Zofia Kucówna i Andrzej Kopiczyński. Burzliwe życie gwiazd TVP. Niezapomniani
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE