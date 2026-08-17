Poruszające pożegnanie legendy. Iga Cembrzyńska spocznie u boku męża

Warszawa żegna dziś Igę Cembrzyńską. W poniedziałek 17 sierpnia odbywają się uroczystości pogrzebowe aktorki, reżyserki, scenarzystki i producentki. W Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym zgromadzili się przedstawiciele świata filmu, teatru i kultury. Po mszy żałobnej kondukt przejdzie na Powązki Wojskowe, gdzie artystka spocznie w rodzinnym grobie obok swojego męża, Andrzeja Kondratiuka, oraz jego brata Janusza.

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Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Tłum gwiazd oddaje hołd wielkiej artystce

Ostatnie pożegnanie Igi Cembrzyńskiej ma wyjątkowo uroczysty charakter. Artystka przez dziesięciolecia była obecna w polskim kinie i teatrze, a jej nazwisko na stałe zapisało się w historii rodzimej kultury.

Dziś w Warszawie spotkali się ci, którzy chcieli oddać jej hołd. Wśród żałobników nie zabrakło znanych twarzy, np. Maja Komorowska, Olgierd Łukaszewicz, Monika Stukonis. Środowisko artystyczne tłumnie pojawiło się na uroczystościach, aby pożegnać kobietę, która przez lata zachwycała publiczność swoim talentem i niezwykłą osobowością.

Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 11:00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. To właśnie tutaj bliscy, przyjaciele oraz przedstawiciele świata kultury wspominają zmarłą artystkę. Przed świątynią pojawili się kolejni goście. Widać było poruszenie i skupienie. Dla wielu osób było to ostatnie spotkanie z Igą Cembrzyńską, której kariera obejmowała wiele dekad.

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Po zakończeniu mszy żałobnej zaplanowano przejazd na Powązki Wojskowe. Tam Iga Cembrzyńska zostanie pochowana w rodzinnym grobie. Spocznie obok swojego męża Andrzeja Kondratiuka oraz jego brata Janusza.

Miejsce pochówku ma więc dla rodziny szczególne znaczenie. Cembrzyńska i Andrzej Kondratiuk przez lata tworzyli jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiego kina. Ich wspólna historia była związana nie tylko z życiem prywatnym, lecz także z artystyczną działalnością.

Rodzina aktorki jeszcze przed uroczystością zwróciła się również do osób, które chciały pożegnać ją w szczególny sposób. Zamiast kwiatów poproszono o wsparcie Puckiego Hospicjum pw. Ojca Pio, założonego przez księdza Jana Kaczkowskiego. To właśnie na ten cel można było przekazać darowiznę. Ta prośba sprawia, że pożegnanie artystki nabiera dodatkowego, symbolicznego wymiaru. Zamiast kolejnych wiązanek rodzina zachęcała do przekazania pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

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Zobacz naszą galerię: Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Tłum gwiazd oddaje hołd wielkiej artystce

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