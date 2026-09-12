Eleni Platiksa w "Europa da się lubić - nowe pokolenie". Co wiemy o uczestniczce z Grecji?

Grecki temperament na polskiej scenie. Jaka jest rola Eleni Platiksy w programie?

Eleni Platiksa to jedna z uczestniczek odświeżonego formatu Telewizji Polskiej, który po wielu latach powraca na antenę z podtytułem „nowe pokolenie”. Jako reprezentantka Grecji, która na co dzień mieszka i funkcjonuje w Polsce, staje się fantastycznym głosem zderzającym południową kulturę z naszą nadwiślańską rzeczywistością.

Nowa formuła show kładzie ogromny nacisk na osobiste historie uczestników oraz ich unikalne doświadczenia związane z życiem w obcym kraju. Eleni ma za zadanie nie tylko przybliżyć widzom współczesne zwyczaje ze swojej ojczyzny, ale też odnaleźć się w nowym, teleturniejowym charakterze produkcji. W trakcie nagrań goście z Europy sprawdzają swoją wiedzę o naszym kontynencie, reagując na zaskakujące wyzwania i dyskutując o kulturowych różnicach.

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Eleni Platiksa należy do grona osób, które dopiero rozpoczynają swoją medialną przygodę w polskim show-biznesie. Twórcy programu celowo zrezygnowali z angażowania zawodowych celebrytów na rzecz autentycznych, szczerych ludzi – prawdziwych Europejczyków, dla których Polska z wyboru stała się drugim domem. Z tego względu jej sylwetka w internecie jest na razie pozbawiona setek wzmianek czy rozbudowanych biografii.

Brak hucznej obecności w portalach plotkarskich to paradoksalnie ogromny atut programu. Daje to widzom możliwość poznania uczestników całkowicie naturalnie, bez uprzedzeń – bezpośrednio na szklanym ekranie. To właśnie podczas pełnych humoru i emocji konfrontacji z innymi obcokrajowcami, na bieżąco będziemy poznawać prawdziwy charakter, pasje oraz zawodowy życiorys sympatycznej Greczynki.

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Odświeżona wersja uwielbianego przez Polaków programu powróciła w nowej, angażującej formie z Katarzyną Zielińską w roli głównej gospodyni. Tym razem sześcioosobowe grupy obcokrajowców aktywnie rywalizują ze sobą w dynamicznych rundach, a najlepsza dwójka walczy o prestiżowe zwycięstwo w finale odcinka. Edukacyjną rywalizację w studiu wzbogacają zagraniczne reportaże, żywa muzyka oraz inspirujące rozmowy o Europie.

Jeśli chcesz na własne oczy przekonać się, jak południowy luz i wiedza Eleni Platiksy sprawdzą się w konfrontacji z nową formułą i błyskotliwymi pytaniami, koniecznie zarezerwuj sobie niedzielne popołudnie. Emisja programu z udziałem reprezentantki Grecji odbywa się na antenie stacji TVP2, w każdą niedzielę o 16:10.

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