Tak gwiazdy wyglądały bez sztucznych zębów. Ibisz nie do poznania. A zobaczcie Chajzera i Wiśniewskiego. Dużo zdjęć!

Kto nie marzy o śnieżnobiałym uśmiechu, niczym z filmowego plakatu? W przypadku gwiazd show-biznesu piękne zęby to niemalże podstawa. Artyści i celebryci co rusz muszą posyłać uśmiechy w stronę rozentuzjazmowanego tłumu czy obecnych na imprezach branżowych fotoreporterów. Aparat - w szczególności z fleszem - nie ma litości i potrafi odsłonić największe mankamenty zgryzu, a chyba nikt nie lubi patrzeć na siebie w niezadowalającym wydaniu.

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Dziś łatwo stać się posiadaczem pięknego uśmiechu, na wzór hollywoodzkich sław. I nie jest to wcale najbardziej kosztowny zabieg, choć oczywiście też nie należy do najtańszych. Moda na wybielanie zębów na masową skalę rozpoczęła się już pod koniec lat 80. w Stanach Zjednoczonych, a w kolejnych dekadach objęła cały świat. Zabieg przestał być z czasem wyłącznie sekretem zagranicznych gwiazd. Również w polskim show-biznesie cała plejada sław zdecydowała się na ulepszenie swojego uśmiechu.

Andrzej Piaseczny o "The Voice Senior" i śpiewaniu na weselach

Te gwiazdy mają bielutkie zęby!

Wybielające nakładki, bonding, licówki... Sposobów na piękny, śnieżnobiały uśmiech jest całe mnóstwo, a polskie gwiazdy korzystają z nich na potęgę. U niektórych trudno zauważyć jakiejkolwiek większe ingerencje, jednak są też tacy, którzy w gabinetach stomatologii estetycznej powiedzieli: "albo grubo, albo wcale", fundując sobie zęby bielsze niż śnieg. W końcu kto powiedział, że efekt musi być jak najbardziej zbliżony do naturalnego? Najważniejsze, by czuć się najlepszą wersją siebie i nie mieć uczucia skrępowania, musząc rozchylić usta do uśmiechu.

Metamorfozy gwiazd. Oni naprawili uśmiech!

Gwiazdy polskiego show-biznesu sięgnęły po różne rozwiązania. Agnieszka Chylińska pozbyła się np. charakterystycznej diastemy, a Dawid Kwiatkowski postawił na bonding, odbudowując zęby kompozytem. Klinika, w której zabieg przeprowadził wokalista, poinformowała, że metamorfoza dodała mu pewności siebie.

Dawid Kwiatkowski przyznał, że nowy uśmiech dodał mu dużo odwagi, chętniej się uśmiecha i czuje się pewniejszy siebie. Jest szczęśliwy - napisano na Instagramie.

Licówkami z kolei chwali się influencerka Andziaks. Gwiazda internetu opublikowała nawet na swoim kanale na YouTubie nagranie dokumentujące cały proces.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądały kiedyś takie gwiazdy jak Michał Wiśniewski, Małgorzata Rozenek-Majdan, Piotr Kupicha czy Andrzej Piaseczny. W niektórych przypadkach będziecie naprawdę zaskoczeni!