Lady Gaga wydała niepokojący komunikat. Chodzi o jej zdrowie. "Mój stan się pogorszył"

Lady Gaga odwołała koncert w Montrealu

W niedzielę, 6 kwietnia 2026 roku Lady Gaga miała zagrać spektakularny koncert w kanadyjskim Montrealu. Wydarzenie to planowano jako trzeci już przystanek w tym mieście podczas trwającej trasy The Mayhem Ball. Miłośnicy artystki gromadzili się przed areną od wczesnych godzin porannych, licząc na rychłe spotkanie ze swoją idolką. Ostatecznie jednak ich plany legły w gruzach. Niedługo przed startem imprezy na instagramowym profilu piosenkarki zamieszczono niepokojące oświadczenie. Wynikało z niego, że względy zdrowotne całkowicie uniemożliwiają gwieździe wyjście na scenę, przez co show musi zostać odwołane. Piosenkarka przeprosiła zgromadzoną publiczność i dodała, że otrzymała od swojego lekarza stanowcze ostrzeżenie, którego nie mogła zignorować.

"Jestem absolutnie załamana"

W opublikowanym oświadczeniu artystka wyjaśniła swoim sympatykom, że główną przyczyną nagłej rezygnacji z występu okazała się uciążliwa infekcja dróg oddechowych.

Bardzo mi przykro, że muszę poinformować, że nie jestem w stanie dziś wystąpić i muszę odwołać koncert. Od kilku dni zmagam się z infekcją dróg oddechowych i robię wszystko, co mogę, żeby odpocząć i dojść do siebie, ale mój stan się pogorszył. Mój lekarz stanowczo odradził mi dzisiejszy występ, a szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym była w stanie dać wam dziś występ na poziomie, na jaki zasługujecie. Wiem, jak ogromnie rozczarowujące to jest, i naprawdę nie mogę czuć się gorzej z powodu tego, że was zawiodłam. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy planowali tu być i mnie wspierać. Bycie w Montrealu i występowanie dla was w czwartek i piątek było magiczne i miało dla mnie ogromne znaczenie. Do wszystkich, którzy mieli przyjść dziś wieczorem: jestem absolutnie załamana i bardzo przepraszam.