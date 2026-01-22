Lady Gaga znów udowadnia, że jej zaangażowanie nie kończy się na scenie i czerwonych dywanach. Artystka, znana z bezkompromisowych wystąpień w obronie wrażliwych grup, zdecydowała się wesprzeć działania w Polsce. Za pośrednictwem swojej fundacji Born This Way przekazała aż 100 tysięcy dolarów polskiej Fundacji GrowSPACE, która od lat walczy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Wielka gwiazda wspiera Polaków. Przekazała 100 tysięcy dolarów

Okazuje się, że to część międzynarodowego programu "Kindness in Community Fund", do którego zgłosiły się tysiące organizacji z całego świata. Konkurencja była ogromna, a mimo to to właśnie polska inicjatywa znalazła się w elitarnym gronie laureatów.

Jak podkreślają przedstawiciele Fundacji GrowSPACE, wyróżnienie ma nie tylko wymiar finansowy, ale przede wszystkim symboliczny. To jasny sygnał, że problemy młodych ludzi w Polsce zostały zauważone na arenie międzynarodowej. Środki pozwolą realizować programy psychoedukacyjne. Działania skierowane będą do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat - grupy szczególnie narażonej na kryzysy psychiczne, samotność i przemoc rówieśniczą.

Sama fundacja Born This Way została założona w 2012 roku przez Lady Gagę i jej mamę, Cynthię Germanottę. Od lat promuje ideę empatii i troski o zdrowie psychiczne pod hasłem "Be Kind".

Z niesamowitą dumą i wdzięcznością możemy ogłosić, że zostaliśmy odbiorcami grantu Kindness in Community Fund, przyznawanego przez Born This Way Foundation - Fundacji założonej i prowadzonej przez Lady Gaga wraz z jej mamą, Cynthia Bissett Germanotta - organizacjom społecznym z 11 krajów z całego świata na działania na rzecz dobrostanu i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym przez Fundację GrowSPACE.

