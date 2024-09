Lady Gaga zachwycona dziełem Jana Matejki. "Stańczyk" na okładce najnowszego albumu gwiazdy

Kompletnie odmieniona Skrzynecka. Po kolorowych kieckach nie ma śladu, za to jest dekolt do pasa

Dołączenie Lady Gagi do obsady filmu „Joker: Folie à Deux”, kontynuacji wielkiego kinowego hitu z 2019 roku, w którym Joaquin Phoenix zagrał główną rolę jako Joker, wywołało wiele emocji wśród fanów. Piosenkarka wcieli się w postać Harley Quinn, jedną z najbardziej ikonicznych bohaterek związanych z Jokerem. Jej udział w „Joker: Folie à Deux” budzi wiele oczekiwań, szczególnie ze względu na to, jak unikatowy i złożony jest filmowy styl Todda Phillipsa, reżysera „Jokera”. Wcielenie się w Harley – postać balansującą między tragiczną miłością a szaleństwem – to duże wyzwanie, ale również idealna rola dla artystki tak odważnej i wszechstronnej jak Gaga.

Premiera płyty "Harlequin". Na okładce polski akcent

Premierze filmu, który polscy widzowie będą mogli zobaczyć od 4 października towarzyszy premiera najnowszego albumu artystki. Płyta p.t. "Harlequin" nie jest oficjalnym soundtrackiem do filmu, ale zebrane na niej utwory korespondują z tematyką obrazu Todda Phillipsa. Fabuła filmu jest owiana tajemnicą, ale tytuł „Folie à Deux” (fr. szaleństwo we dwoje) sugeruje, że historia będzie koncentrować się na relacji między Jokerem a Harley Quinn – ich toksycznym związku pełnym chaosu i przemocy. Znając skłonności Lady Gagi do dramatycznych kreacji i jej zamiłowanie do mrocznych, psychologicznych wątków, można spodziewać się zupełnie nowego podejścia do postaci Harley.

Album „Harlequin” tematycznie nawiązuje do filmu, skupiając się na dualizmie – radości i smutku, miłości i zdradzie. Mówi o maskach, które zakładamy, by ukryć nasze prawdziwe emocje. Gaga, poprzez tę muzyczną podróż, eksploruje różne aspekty ludzkiej psychiki, jednocześnie nawiązując do własnych doświadczeń z kariery i życia osobistego. Polskich fanów ucieszy fakt, że na okładce albumu pojawia się symbol i postać, którą znamy wszyscy - obraz "Stańczyk" Jana Matejki.

Muzeum Narodowe informuje o nowej lokalizacji "Stańczyka". Luwr i... płyta Lady Gagi

Dzieło "Stańczyk", a właściwie "Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska" przedstawia błazna królów polskich z XVI wieku i jest jednocześnie autoportretem artysty. Obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, jednak już niedługo będzie zerkał ze ścian Luwru i okładki płyty gwiazdy światowego formatu.

Nasz ukochany „Stańczyk” wkrótce opuści gmach Muzeum i wyruszy w podróż do Paryża, gdzie będzie eksponowany na wystawie „Figures of the fool" w Luwrze. Czujni fani Jana Matejki zauważyli, że gwiazda muzealnych zbiorów pojawiła się na okładce płyty „Harlequin” niejakiej Lady Gagi. Album towarzyszy zbliżającej się premierze filmu „Joker: Folie à Deux". My oczywiście wiemy, że Joker jest tylko jeden!

- poinformowało Muzeum narodowe w social mediach.

Na awersie płyty winylowej widać zaledwie fragment obrazu Jana Matejki, za to na rewersie dzieło polskiego mistrza widać w całej okazałości. Premiera albumu już 27 września br.

