Lady Gaga wychodzi za mąż! Polsko brzmiące nazwisko ukochanego

Lady Gaga zaręczona! Jej wybranek nazywa się Michael Polansky. Czy Lady Gaga wyjdzie za mąż za Polaka?

Lady Gaga kilkanaście lat temu była jedną z największych gwiazd muzyki. Ostatnio było o niej bardzo głośno w 2019 roku, kiedy zdobyła statuetkę Oscara za piosenkę "Shallow" do filmu "Narodziny gwiazdy", w którym wystąpiła również jako aktorka. Teraz o piosenkarce jakby przycichło. Wszystko wskazuje na to, że działo się tak, bo Lady Gaga była zajęta... "miłością swojego życia". Właśnie tak od czterech lat nazywa w wywiadach swojego ukochanego. A teraz gruchnęła wiadomość o tym, że Lady Gaga postanowiła się ustatkować! Sławna piosenkarka - być może niechcący - zdradziła, że zaręczyła się z biznesmenem o... polsko brzmiącym nazwisku. Kim jest Michael Polansky (46 l.)?

Na filmie Gaga zwraca się w stronę Michaela Polansky'ego i przedstawia go Attalowi jako „swojego narzeczonego”

Jak wyszła na jaw prawda o zbliżającym się ślubie sławnej piosenkarki Lady Gagi? Wszystko przez Olimpiadę! Na TikToku premiera Francji Gabriela Attala pojawił się film z podpisem: „Dziękuję Lady Gaga za oszałamiający występ na ceremonii otwarcia. Zapierał dech w piersiach”. Na filmie Gaga zwraca się w stronę Michaela Polansky'ego i przedstawia go Attalowi jako „swojego narzeczonego”. Fani gwiazdy wyłapali to od razu! Michael Polansky to 46-letni amerykański biznesmen. Chociaż jego nazwisko ma polskie brzmienie i może przywodzić na myśl sławnego reżysera Romana Polańskiego, to wybranek Lady Gagi nie tylko nie jest spokrewniony z artystą, ale i nie jest synem polskich rodziców. Być może jego odlegli przodkowie pochodzili z naszego kraju? Ukończył matematykę i informatykę na Harvardzie, chętnie działa charytatywnie, m.in. w zarządzie instytutu Parker Institute for Cancer Immunotherapy, który finansuje badania nad leczeniem raka.

Lady Gaga seems to be engaged after introducing boyfriend Michael Polansky as “my fiancé” to the French Prime Minister. pic.twitter.com/SsZmseVaWG— Pop Base (@PopBase) July 28, 2024

