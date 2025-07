Zaginęła matka z małym dzieckiem! Pojechały na zakupy i zniknęły

Tajemnicze zaginięcie w Kalifornii. 36-letnia Whisper Owen i jej 8-miesięczna córka Sandra zniknęły jadąc ze sklepu do domu

Matka z ośmiomiesięczną córką rozpłynęły się w powietrzu! Kalifornijska policja już od dwóch tygodni szuka zaginionych 36-letniej Whisper Owen i małej Sandry McCarthy z Elk Grove. Miały pojechać samochodem tylko do lekarza i po puszkę z jedzeniem dla niemowląt i nigdy nie wróciły. Nigdzie nie ma ani auta, ani kobiety, ani dziecka. Co dokładnie się wydarzyło? Dramat rozpoczął się 15 lipca. Kobieta z dzieckiem była najpierw u lekarza we Fresno, potem miała pojechać do sklepu po mleko modyfikowane. Ostatni raz widziano je wychodzące z przychodni, a potem w ich srebrnym chevrolecie w Atwater, monitoring uchwycił tam pojazd około godziny 20. Nie wiadomo, co działo się potem. 36-latka nie wróciła, a o jej zaginięciu powiadomił policję partner. W domu zostało też dwoje innych dzieci kobiety.

„Jej samochód nie pojawia się już na żadnych kamerach drogowych. Jej telefon jest wyłączony”

„Niewiedza doprowadziła mnie do punktu, w którym czuję coś pomiędzy gniewem a otępieniem” – powiedziała zrozpaczona babcia Vickie Torres lokalnej agencji KCRA. „Jestem przerażona. Po prostu przerażona. Jedyne, co musiała zrobić, to zatrzymać się i kupić puszkę mleka modyfikowanego, bo miała już ostatnią butelkę” – dodała Torres. „Chcemy ich po prostu znaleźć, zanim będzie za późno” – powiedziała KCRA starsza siostra Sandry, Andrea McCarty. - „Jej samochód nie pojawia się już na żadnych kamerach drogowych. Jej telefon jest wyłączony”. Jak dodają amerykańskie media, partner 36-latki nie od razu zadzwonił do pozostałej rodziny kobiety lub może nie mógł się z nią skontaktować, ponieważ babcia i siostra o wszystkim dowiedziały się już kilka dni po zaginięciu kobiety.

***MISSING MOTHER/INFANT*** FRESNO, CAThe Fresno County Sheriff's Office is searching for 36-year-old Whisper Owen and her daughter, 8-month-old Sandra McCarthy, who were last seen on Tuesday, July 15, 2025, in Fresno, CA. They were traveling in a silver 2006 Chevrolet… pic.twitter.com/Lti8txFPMz— The AWARE Foundation (@aware_the) July 24, 2025

