Oscarowa noc za nami. Jak można było się spodziewać, do Teatru Dolby przybyła sama śmietanką Hollywood. Niespodziewanie na gali pojawiła się między innymi Lady Gaga, której obecność do samego końca stała pod znakiem zapytania, ponieważ artystka miała przebywać poza Los Angeles w związku z pracami na planie drugiej części "Jokera". Gwiazda jednak nie chciała zapewne przepuścić okazji na osobisty odbiór nagrody w kategorii Najlepsza Piosenka Filmowa, w której jej utwór był zdecydowanym faworytem. Niestety, nie wygrała, ale wcześniej zrobiła coś wyjątkowego.

Podczas Oscarów doszło do wypadku! Na ratunek ruszyła Lady Gaga

Lady Gaga pojawiła się na Oscarach w czarnej kreacji od Versace, którą zaledwie trzy dni wcześniej miała na sobie Gigi Hadid, premierowo prezentując ją na pokazie mody na wzgórzach Hollywood. Artystka już okrzyknięta została przez część znawców mody za najlepiej ubraną gwiazdę. Zapewne wiele osób zaskoczył więc widok, kiedy kilkadziesiąt minut po tym, jak odpicowana pozowała do zdjęć na ściance, zmyła CAŁY makijaż i wzruszyła publiczność emocjonalnym wykonem "Hold my hand".

Warto jednak wrócić do tego, co działo się, kiedy Lady Gaga paradowała po szampańskim dywanie. Mijając jednego z zaproszonym reporterów, ruszyła mu na ratunek, kiedy mężczyzna nagle runął na ziemię! Artystka była przerażona, co widać na poniższym nagraniu i choć sytuacja wyglądała groźnie, fotoreporterowi nic się nie stało. Internauci są jednak pod wrażeniem zachowania amerykańskiej gwiazdy.