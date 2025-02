Lady Gaga zainspirowała się Cleo?! Internauci porównują "Abracadabra" i "Łowców Gwiazd"! Wokalistka podgrzewa atmosferę!

Izabela Janachowska po latach wraca do TVN. Zdradziła, co ją przekonało. "To coś, w co naprawdę wierzę"

Dyskusja rozkręciła się na dobre, gdy sama Cleo zabrała głos w sprawie. Wokalistka wrzuciła na swoje social media wpis, który tylko dolał oliwy do ognia:

Najnowszy kawałek Lady Gagi "Abracadabra" jest podobny do "Łowcy Gwiazd"? Co o tym myślicie? W ostatnich dniach dostałam setki wiadomości z polskich i zagranicznych kont o tym, że te numery mają podobny vibe

Setki, a może już tysiące fanów zaczęło porównywać oba utwory, publikując swoje analizy na TikToku i Twitterze. Opinie? Podzielone!

"Jakby ktoś po prostu zrobił wersję deluxe!" – piszą jedni.

"Każda piosenka ma jakiś wspólny vibe, ale to już lekka przesada" – ripostują inni.

A co na to Donatan? Producent muzyczny i współtwórca hitu Cleo jak zwykle nie owijał w bawełnę i rzucił wprost:

Można się odezwać po pieniądze

Czyżby sugerował, że Lady Gaga powinna zapłacić Cleo za "inspirację"? 😏

Lady Gaga czuwa! Czy widziała polskie komentarze?

Jedno jest pewne – Lady Gaga ma oko na to, co dzieje się w mediach społecznościowych! Niedawno amerykańska megagwiazda zachwyciła się polską seniorką, znaną jako Terri Tereska, która na TikToku tańczyła do "Abracadabra". Terri Tereska to prawdziwy fenomen internetu – energiczna babcia mieszkająca w USA, która podbija sieć swoimi tanecznymi popisami. Jej wideo błyskawicznie zdobyło tysiące wyświetleń i trafiło prosto do Lady Gagi. Artystka skomentowała je, wywołując falę zachwytów. Skoro dostrzegła TikTok z polską seniorką, to czy mogła również trafić na Cleo i jej "Łowców Gwiazd"?

Co łączy Lady Gagę i Cleo?

Lady Gaga i Cleo to artystki, które – choć działają w różnych muzycznych światach – mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Gaga to globalna ikona popu, słynąca z eksperymentalnego brzmienia, ekstrawaganckiego wizerunku i teatralnych występów. Cleo natomiast łączy pop z folkowymi inspiracjami, tworząc chwytliwe utwory z charakterystycznym słowiańskim sznytem.

Obie artystki stawiają na wyrazisty styl i silną osobowość, a ich muzyka bazuje na mocnych melodiach i dynamicznych aranżacjach. Lady Gaga często nawiązuje do klasycznych popowych schematów, nadając im nowoczesny twist, a Cleo z kolei bawi się folkowym klimatem, mieszając go z klubowymi rytmami.

Ich największa różnica? Gaga lubi szokować i eksperymentować z gatunkami – od elektronicznych bangerów po jazzowe ballady. Cleo pozostaje wierna swoim słowiańskim inspiracjom, ale równie dobrze odnajduje się w popowych hitach. Obie jednak wiedzą, jak tworzyć piosenki, które na długo zostają w głowie.

