Polska projektantka stworzyła strój dla Lady Gagi. Odmówiła w ostatniej chwili

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-23 16:03

Katarzyna Konieczka, utalentowana polska projektantka mody, uszyła kreację na specjalne zamówienie Lady Gagi, która miała pojawić się w jednym z jej klipów. Tak się jednak nie stało, a amerykańska artystka zrezygnowała z projektu tuż przed realizacją. Co dokładnie stanęło na przeszkodzie?

Odrzucony projekt dla Lady Gagi

Katarzyna Konieczka zalicza się do grona tych polskich twórców mody, którzy z powodzeniem rozwijają karierę na arenie międzynarodowej. Widzowie mogli niedawno zajrzeć za kulisy jej pracy dzięki reportażowi wyemitowanemu w formacie "halo tu Polsat". W przygotowanym materiale zaprezentowano zarówno tajniki powstawania jej dzieł, jak i konkretne realizacje. Okazało się, że jedną z sukni zamówiła Lady Gaga! Polska artystka zaprezentowała przed kamerami projekt, który faktycznie dotarł za ocean, lecz finalnie nie został wykorzystany, ponieważ słynna piosenkarka nagle zrezygnowała z pierwotnego pomysłu na wideo.

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Kontaktowaliśmy się ze stylistami. Rozmawialiśmy, że ten kolor będzie dominujący w teledysku. On rzeczywiście pojechał do Stanów, ale Lady Gaga, jak prawdziwa gwiazda, w ostatniej chwili zmieniła kolor na czarny

W którym klipie Lady Gagi miała wystąpić w kreacji Polki?

Miłośnicy twórczości amerykańskiej gwiazdy głowią się teraz, w którym wideo miał wystąpić odrzucony kostium. Polska autorka sukni nie zdradziła tytułu utworu, jednak lokalni fani wokalistki sugerują, że najpewniej chodzi o piosenkę „Abracadabra”. Wynika to z faktu, że to jeden z nowszych projektów muzycznych Gagi, a wykorzystane w nim stylizacje przypominają twórczości Polki.

Katarzyna Konieczka – polska duma w świecie mody

Katarzyna Konieczka jest cenioną na całym globie projektantką i autorką kostiumów, która ukończyła naukę w MSKPU. Jej znak rozpoznawczy to nowatorskie, często mroczne i przypominające rzeźby kreacje, w których przeplatają się elementy fantastyki, makabry oraz futuryzmu. Wyjątkowy warsztat Polki został zauważony między innymi przez telewizję CNN, która uznała ją za jedną z najbardziej perspektywicznych postaci w świecie mody. W jej artystycznym portfolio znajdują się stroje tworzone dla ikon popkultury, takich jak Madonna, Lady Gaga i Marilyn Manson, a także kreacje eurowizyjne przygotowane z myślą o Justynie Steczkowskiej oraz Alicji Szemplińskiej.

Lady Gaga na scenie w czarnej ramonesce i kabaretkach, obok unikatowy, mroczny projekt polskiej projektantki Katarzyny Konieczki, który artystka ostatecznie odrzuciła. Więcej o historii tego stroju przeczytasz na naszym portalu.
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