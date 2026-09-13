Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy. Zniszczona lokomotywa

Atak drona na pociąg z Kijowa do Warszawy

Do niezwykle niebezpiecznej sytuacji doszło na pograniczu polsko-ukraińskim. W niedzielę, 13 września, rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego, który zmierzał z Kijowa do Warszawy. Skład w momencie uderzenia znajdował się jeszcze po ukraińskiej stronie, ale od polskiej granicy dzieliły go zaledwie dwa kilometry.

Z informacji przekazanych przez ukraińskie media wynika, że w wyniku ataku nie było osób poszkodowanych. Pasażerowie oraz załoga pociągu otrzymali odpowiednio wcześniej ostrzeżenie o zbliżającym się zagrożeniu, co pozwoliło na uniknięcie tragedii.

Niebezpieczne incydenty przy granicy z Polską

Weekend przyniósł serię niepokojących zdarzeń w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, poinformował, że jeden z rosyjskich dronów spadł zaledwie kilometr od terytorium Polski, a kolejny uderzył w odległości pięciu kilometrów. Szef MON uściślił, że były to bezzałogowce odrzutowe typu Geran-5. Minister podkreślił, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, a lot dronów był cały czas monitorowany przez nasze wojsko, w tym przez myśliwce F16, śmigłowce oraz samolot rozpoznawczy SAAB.

Jeden z dronów uderzył w samochód ciężarowy w rejonie przejścia granicznego w Dorohusku (po stronie ukraińskiej w Jagodzinie).

W związku z intensywnymi atakami na zachodnią część Ukrainy, w ciągu minionej doby mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali aż trzy ostrzeżenia w formie alertów RCB, z czego dwa nadano w nocy.

The Russians are attacking trains right at the border with Poland. People are fleeing – NATO is watching. https://t.co/lOgU3MxUsq— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) September 13, 2026

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