Wypadek na przejeździe kolejowym. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem na Mazowszu

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-13 10:57

W Podkowie Leśnej na Mazowszu doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem WKD na przejeździe kolejowym. Mimo groźnie wyglądającej kolizji, nikt nie odniósł obrażeń, jednak ruch pociągów został poważnie utrudniony. To zdarzenie, które miało miejsce zaledwie kilka dni po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych, ponownie rodzi pytania o bezpieczeństwo na polskich torach.

Opuszczone rogatki
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczny jest czarno-żółty krzyż św. Andrzeja, element rogatki kolejowej, osadzony na ciemnym słupku. Bezpośrednio za nim rozciąga się rogatka pomalowana w czarno-żółte pasy, biegnąca w dal w prawo. W tle, po lewej stronie, szybko przemieszcza się pociąg o ciemnoniebieskich wagonach z czerwonym i żółtym paskiem. Po prawej stronie, na rozmazanej drodze, stoi srebrny samochód, a za nim niewyraźne zarysy budynków.

Osobówka pod pociągiem na przejeździe

W sobotę, 12 września około godziny 20:30 doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. W Podkowie Leśnej na Mazowszu, samochód osobowy zderzył się na przejeździe kolejowym z pociągiem Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Brwinowskiej i Jana Pawła II, a więc tuż obok stacji Podkowa Leśna Główna. 

Na miejsce natychmiast skierowano trzy zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Pojawił się również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który jednak ostatecznie został wycofany z uwagi na brak osób rannych.

Okazało się bowiem, że obrażeń nie odnieśli ani trzej pasażerowie osobówki ani żaden z 40 pasażerów pociągu WKD. Samochód był w na tyle dobrym stanie technicznym, że opuścił przejazd samodzielnie. 

Problemy mieli za to pasażerowie WKD, bo przez wiele godzin występowały opóźnienia w ruchu pociągów. 

Tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych

Co najbardziej szokujące do wypadku doszło zaledwie kilka dni po tragedii na torach w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim (również Mazowsze). Betoniarka wjechała tam na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła - po chwili została uderzona przez rozpędzony skład IC „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny.

Zderzenie doprowadziło do wykolejenia lokomotywy i jej 4 wagonów oraz spłonięcia ciężarówki. 

W wypadku zginęła 39-letnia pasażerka jadąca w pierwszym wagonie, a rannych zostało ok. 20 osób, z czego 7 ciężko (w tym maszynista i kierowca betoniarki). Pociągiem podróżowało ok. 120 osób.

Zdarzenie wywołało pytania o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w Polsce, dwa dni po tragedii odbył się ogólnopolski protest części maszynistów, którzy domagali się zwiększenia bezpieczeństwa. 

Wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych
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