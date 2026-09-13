Wypadek na przejeździe kolejowym. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem na Mazowszu

Osobówka pod pociągiem na przejeździe

W sobotę, 12 września około godziny 20:30 doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. W Podkowie Leśnej na Mazowszu, samochód osobowy zderzył się na przejeździe kolejowym z pociągiem Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Brwinowskiej i Jana Pawła II, a więc tuż obok stacji Podkowa Leśna Główna.

Na miejsce natychmiast skierowano trzy zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Pojawił się również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który jednak ostatecznie został wycofany z uwagi na brak osób rannych.

Okazało się bowiem, że obrażeń nie odnieśli ani trzej pasażerowie osobówki ani żaden z 40 pasażerów pociągu WKD. Samochód był w na tyle dobrym stanie technicznym, że opuścił przejazd samodzielnie.

Problemy mieli za to pasażerowie WKD, bo przez wiele godzin występowały opóźnienia w ruchu pociągów.

Tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych

Co najbardziej szokujące do wypadku doszło zaledwie kilka dni po tragedii na torach w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim (również Mazowsze). Betoniarka wjechała tam na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła - po chwili została uderzona przez rozpędzony skład IC „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny.

Zderzenie doprowadziło do wykolejenia lokomotywy i jej 4 wagonów oraz spłonięcia ciężarówki.

W wypadku zginęła 39-letnia pasażerka jadąca w pierwszym wagonie, a rannych zostało ok. 20 osób, z czego 7 ciężko (w tym maszynista i kierowca betoniarki). Pociągiem podróżowało ok. 120 osób.

Zdarzenie wywołało pytania o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w Polsce, dwa dni po tragedii odbył się ogólnopolski protest części maszynistów, którzy domagali się zwiększenia bezpieczeństwa.

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