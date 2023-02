Jak się ubierać zimą? Postaw na te rozwiązania, a zima i mrozy nie będą Ci straszne

Ubiór na cebulkę

Chcąc uprawiać aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, nie można zapomnieć o odpowiednim stroju do ćwiczeń. Do treningu w niższych temperaturach ubieramy się na tzw. cebulkę. Taki strój umożliwia dostosowanie się do aktualnej temperatury i warunków atmosferycznych, poprzez zdejmowanie lub dokładanie odzieży. W przypadku stylizacji outdoroowej, stosuje się zasadę zakładania trzech warstw – podstawowej, izolacyjnej i zewnętrznej.

Pierwsza z nich, znajdująca się tuż przy skórze, odpowiada za odprowadzanie wilgoci od ciała do zewnętrznych partii stroju. Dzięki niej unikniemy przegrzania lub wychłodzenia organizmu. Na warstwę podstawową składa się m.in. bielizna termoaktywna: najlepsza będzie taka, która została wyprodukowana na bazie przędz funkcyjnych. – Kluczem jest, aby wybierana odzież podnosiła efektywność treningu dzięki właściwej cyrkulacji powietrza oraz zagwarantowaniu maksymalnego komfortu. Dobrze, żeby ubranie zostało wykonane z materiału, który w skuteczny sposób będzie transportował wilgoć na zewnątrz – a brak wilgoci na skórze, to brak uczucia chłodu. Ponadto zapobiegnie namnażaniu się bakterii i powstawaniu alergenów. Takie rozwiązania zastosowaliśmy w naszej bieliźnie z kolekcji termoaktywnej – tłumaczy Dariusz Sadziński, Product Manager marki Gatta i Gatta Active.

Kolejna warstwa ubioru pełni funkcję izolacyjną i ma za zadanie dogrzać ciało, zwłaszcza zimową porą. Dzieje się to poprzez zatrzymanie wytwarzanego przez organizm ciepła oraz dalsze przekazanie wilgoci. W skład warstwy izolacyjnej wchodzi odzież, którą zakłada się na warstwę podstawową. W tej roli dobrze sprawdzi się softshell, sportowe bluzy, ubrania uszyte z funkcyjnych włókien syntetycznych. Ostatnia, zewnętrzna warstwa stroju, chroni organizm przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, takimi jak deszcz, śnieg czy wiatr. Stosuje się ją głównie przy niskich temperaturach. Do takich zadań doskonale sprawdzi się kurtka membranowa. Wybierając odzież zewnętrzną, pamiętajmy, by postawić na nieprzemakalne materiały i modele. Ponadto, istotną kwestią jest to, żeby była ona na tyle obszerna, by nie krępowała ruchów ciała oraz pomieściła dwie pozostałe warstwy.

Strój na trening biegowy

Biegając zimą, powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na nasz ubiór ze względu na duże ryzyko przeziębienia lub przewiania. Przy treningu biegowym panuje zasada, mówiąca o tym, że należy ubierać się tak, aby po wyjściu z domu czuć lekki chłód. Istotne jest również stosowanie kilku cieńszych warstw, zamiast jednej grubej, co pozwala na efektywniejsze regulowanie temperatury ciała.

Do treningu biegowego, najlepiej wykorzystać bieliznę termoaktywną, bluzę z systemem wentylacyjnym lub kurtkę wiatrówkę oraz odzież chroniącą przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, np. kurtkę przeciwdeszczową. Poza skompletowaniem warstwowego stroju, należy pamiętać również o ochronie dłoni, stóp, głowy oraz szyi, które są najbardziej narażonymi na wychłodzenie częściami ciała. W trakcie zimowego treningu wszelkie akcesoria typu komin, czapka, skarpetki czy rękawiczki, to niekwestionowany must have. Istotnym aspektem podczas biegania przy niskich temperaturach, zmniejszającym ryzyko infekcji, jest sposób oddychania. Żeby ogrzać wdychane powietrze, warto nosić szalik nad ustami i nosem. – Wielofunkcyjny komin to idealne rozwiązanie do biegania szczególnie zimą. Można go nosić na wiele sposobów: jako kominiarkę lub czapkę. Dzięki doskonałym właściwościom termoizolacyjnym, będzie dobrym uzupełnieniem stroju zimowego. Przykładem takiego produktu jest komin Scarf, który znajduje się w ofercie Gatta Active – dodaje Dariusz Sadziński, Product Manager marki Gatta i Gatta Active.

Uprawianie sportu zimą może być przyjemne oraz pozytywne dla naszego zdrowia pod warunkiem, że wcześniej odpowiednio się do tego przygotujemy. Wszystko zależy od warunków pogodowych oraz rodzaju podejmowanej aktywności fizycznej. W pierwszej kolejności należy zadbać o właściwą odzież: warstwowy sposób ubierania się na cebulkę jest niezastąpiony. To bardzo praktyczne i komfortowe rozwiązanie, dzięki któremu unikniemy przegrzania lub wyziębienia organizmu. Kompletując strój warstwowy, warto postawić na materiały, które będą nie tylko izolowały ciało przed zimnem, ale również umożliwią skórze swobodne oddychanie.

