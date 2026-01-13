Zanurz w białym puchu swój wełniany sweter. Sposób od babci sprawi, że będzie czysty i miękki jak nowy. Jak odświeżyć wełniany sweter?

Pranie wełnianego swetra powinno się przeprowadzać możliwie jak najrzadziej, aby ten nie stracił swojej miękkości i zbyt szybo się nie zmechacił. Dlatego póki mamy prawdziwą zimę warto wykorzystać domowy sposób od babci na odświeżenie wełnianego swetra. Zanurz go w białym puchu, a po chwili będzie czysty i miękki jak nowy.

Autor: Yourphotopie/ Shutterstock
Wełniany sweter, odpowiednio pielęgnowany, może służyć przez lata. Niestety często wskutek prania w nieodpowiedniej temperaturze włókna w swetrze stają się zbite i nieprzyjemne w dotyku, a także pojawiają się na nich nieestetyczne kulki i zaciągnięcia. Dlatego wełniany sweter zdecydowanie należy prać zgodnie z zaleceniami producenta i w delikatnych detergentach. W ostatnich dniach wraz z nadejściem zimy i towarzyszących jej opadów śniegu w mediach społecznościowych pojawił się trend, który budzi skraje reakcje. Chodzi o pranie wełny w śniegu. Internauci chwalą się, jak układają swoje wełniane i kaszmirowe swetry na świeżym śniegu, delikatnie je w nim otaczają i zostawiają na kilkanaście minut. Potem pokazują swoje ubrania, które są idealnie odświeżone i miękkie. Dlatego jeszcze dziś zanurz swój sweter w białym puchu, a nie pożałujesz.

Pranie wełny w śniegu. Jak zrobić to prawidłowo?

Jednak pranie w śniegu to nie wymysł dzisiejszych czasów, a w rzeczywistości to metoda odświeżania wełny znana od pokoleń. Kiedyś zimą wynoszono wełniane ubrania na mróz i układano na świeżym śniegu, aby w naturalny sposób je odświeżyć i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów. Kiedy warto odświeżyć sweter w śniegu? Ta metoda sprawdzi się w sytuacji, gdy sweter nie jest brudny, ale ma nieprzyjemny zapach, a Ty chcesz odświeżyć włókna wełny i przywrócić im puszystość. Jak prawidłowo odświeżyć wełnę na śniegu? Przede wszystkim wybierz czysty, puszysty śnieg w mroźny dzień. Następnie obróć sweter na lewą stronę, połóż na śniegu i delikatnie wgnieć. Po 20-30 minutach strząśnij śnieg i wysusz sweter na płasko, unikając bezpośredniego ciepła. 

