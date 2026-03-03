Wielkanoc w stylu LOBERON. Powrót do natury, rzemiosła i ponadczasowej elegancji

Kolekcja inspirowana jest sielską, domową atmosferą oraz ponadczasową estetyką vintage. Dominują w niej jasne, kremowe odcienie, delikatne pastele, naturalne drewno oraz motywy florystyczne i zwierzęce — nieodłącznie kojarzące się z Wielkanocą.

Wśród mebli dominują klasyczne formy: komody, witryny, stoły i fotele wykonane z litego drewna mango, jesionu czy sosny, wykończone w antycznych bielach, delikatnych szarościach i błękitach z subtelną patyną. To propozycje, które doskonale odnajdą się nie tylko w świątecznych stylizacjach, ale także w codziennych wnętrzach.

Haftowane obrusy i lniane zasłony z motywami kwiatów i motyli wprowadzają domową atmosferę i ciepło. Uzupełniają je eleganckie naczynia, ręcznie dmuchane szkło, podstawki z żeliwa oraz kosze i tace idealne do wielkanocnych aranżacji stołu.

Uwagę przyciągają również dekoracje; ręcznie malowane pisanki, szklane jajka z zatopionymi suszonymi kwiatami oraz lekkie wianki dopełniające wnętrza. Każdy element ma unikatowy charakter i podkreśla zamiłowanie marki do detalu oraz autentyczności.

Wielkanocna kolekcja LOBERON 2026 to zaproszenie do świadomego celebrowania świąt w otoczeniu pięknych przedmiotów, które opowiadają historię natury, rzemiosła i ponadczasowego stylu.

i Autor: LOBERON/ Materiały prasowe

