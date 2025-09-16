Sweter zbiegł się w praniu? Od razu wlej 3 łyżki do wody i zanurz ubranie. Po wysuszeniu odzyska swój dawny rozmiar

Jak uratować sweter, który się zbiegł w praniu?

Pranie wełnianego swetra to wbrew pozorom nie jest proste zadanie. Naturalne włókna wymagają specjalnego traktowania i dbałości, gdyż łatwo ulegają zniszczeniu. Niektóre swetry wełniane można prać w pralce na programie do tego przeznaczonym. Oczywiście zanim wrzucisz swój ulubiony sweterek do bębna sprawdź instrukcję zamieszczoną przez producenta na metce, ponieważ nie wszystkie włókna nadają się do prania w pralce. Pod wpływem temperatury czy wyższych obrotów mogą się zniekształcić, a nawet skurczyć. Wówczas wyjmiemy z pralki sweter, który rozmiarem będzie pasować na nasze dziecko. I jak uratować taki sweter, który zbiegł się w praniu? Zapewne wówczas większość osób szuka w sieci rozwiązania, które pomoże swetrowi przywrócić jego dawne rozmiary. I choć nie mamy gwarancji, że uda się w pełni odzyskać pierwotny rozmiar zbiegniętego swetra, to istnieje kilka metod, które mogą pomóc go rozciągnąć i przywrócić mu nieco formy. Wystarczy przygotować specjalną mieszankę i zanurzyć w niej skurczony sweter.

Wlej 3 łyżki do wody i zanurz skurczony sweter. Po wysuszeniu odzyska swój dawny rozmiar

Skurczony sweter można uratować w prosty sposób. Wystarczy wlać do miski letniej (nie gorącej, ani nie zimnej) wody, dodać trzy łyżki odżywki do włosów, zamieszać i namoczyć w tym ubranie. Po 30 minutach wyjmujemy go z miski, delikatnie wyżymamy i rozciągamy. Układamy na płasko na suszarce, aby wysechł. Dzięki temu zabiegowi uratujesz skurczony sweter i odzyska on swoje wymiary.

Sposób na skurczony sweter wełniany

Wełniany sweter można uratować w jeszcze jeden sposób. W takiej sytuacji warto zastosować prosty sposób z zamrażalnikiem. Zwilż delikatnie sweter, zawiń go w folię aluminiową i włóż do zamrażalnika na dobę. Po wyjęciu delikatnie rozciągnij sweter, nadając mu pożądany kształt i pozostaw do wyschnięcia "na płasko". Niskie temperatury pomagają dodatkowo zmiękczyć włókna, dzięki czemu sweterek będzie puszysty.