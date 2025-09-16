Sweter zbiegł się w praniu? Od razu wlej 3 łyżki do wody i zanurz ubranie. Po wysuszeniu odzyska swój dawny rozmiar

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-09-16 5:07

Po wyjęciu swetra z pralki może się okazać, że ten nieoczekiwanie zmienił rozmiar i jest na nas za mały. Wówczas szukamy pomocy i próbujemy znaleźć sposób na uratowanie skurczonego swetra. Tu pomoże jeden trik. Od razu wlej 3 łyżki do letniej wody i zanurz w mieszance ubranie. Po wysuszeniu sweter odzyska swój dawny rozmiar.

Sposób na skurczony sweter

i

Autor: brizmaker/ Shutterstock

Jak uratować sweter, który się zbiegł w praniu?

Pranie wełnianego swetra to wbrew pozorom nie jest proste zadanie. Naturalne włókna wymagają specjalnego traktowania i dbałości, gdyż łatwo ulegają zniszczeniu. Niektóre swetry wełniane można prać w pralce na programie do tego przeznaczonym. Oczywiście zanim wrzucisz swój ulubiony sweterek do bębna sprawdź instrukcję zamieszczoną przez producenta na metce, ponieważ nie wszystkie włókna nadają się do prania w pralce. Pod wpływem temperatury czy wyższych obrotów mogą się zniekształcić, a nawet skurczyć. Wówczas wyjmiemy z pralki sweter, który rozmiarem będzie pasować na nasze dziecko. I jak uratować taki sweter, który zbiegł się w praniu? Zapewne wówczas większość osób szuka w sieci rozwiązania, które pomoże swetrowi przywrócić jego dawne rozmiary. I choć nie mamy gwarancji, że uda się w pełni odzyskać pierwotny rozmiar zbiegniętego swetra, to istnieje kilka metod, które mogą pomóc go rozciągnąć i przywrócić mu nieco formy. Wystarczy przygotować specjalną mieszankę i zanurzyć w niej skurczony sweter. 

Wlej 3 łyżki do wody i zanurz skurczony sweter. Po wysuszeniu odzyska swój dawny rozmiar

Skurczony sweter można uratować w prosty sposób. Wystarczy wlać do miski letniej (nie gorącej, ani nie zimnej) wody, dodać trzy łyżki odżywki do włosów, zamieszać i namoczyć w tym ubranie. Po 30 minutach wyjmujemy go z miski, delikatnie wyżymamy i rozciągamy. Układamy na płasko na suszarce, aby wysechł. Dzięki temu zabiegowi uratujesz skurczony sweter i odzyska on swoje wymiary.

Sposób na skurczony sweter wełniany

Wełniany sweter można uratować w jeszcze jeden sposób. W takiej sytuacji warto zastosować prosty sposób z zamrażalnikiem. Zwilż delikatnie sweter, zawiń go w folię aluminiową i włóż do zamrażalnika na dobę. Po wyjęciu delikatnie rozciągnij sweter, nadając mu pożądany kształt i pozostaw do wyschnięcia "na płasko". Niskie temperatury pomagają dodatkowo zmiękczyć włókna, dzięki czemu sweterek będzie puszysty.

Polecany artykuł:

Chemiczka z podstawówki rozgryzła problem sztywnych i brzydko pachnących ręczni…
Super Express Google News
Kołnierzyki na szydełku, piękne wzory
8 zdjęć
Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty?
Pytanie 1 z 8
Co najlepiej dodać do prania ręczników?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SWETER
PRANIE