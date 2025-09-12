Odnów zmechacony sweter podczas prania. Wlej 200 ml do wody i go zanurz, a będzie miękki jak ze sklepu

Katarzyna Kustra
2025-09-12 4:49

Wyjmujesz ukochany sweter na jesień i okazuje się, że nie wygląda jak dawniej? Niestety z czasem na wełnianych włóknach pojawiają się nieestetycznie wyglądające kulki. Zmechacony sweter to koszmar wielu kobiet. Jednak nie każdy wie, że można go skutecznie odnowić już podczas jednego prania. Wystarczy wlać do wody 200 ml tego płynu i zanurzyć w nim ubranie, a będzie miękki jak ze sklepu.

Zmechacony sweter

Autor: ReaLiia/ Shutterstock
  • Jesień to czas swetrów, ale zmechacenia potrafią zepsuć ich wygląd.
  • Istnieje prosty, domowy sposób, by przywrócić swetrom miękkość i pozbyć się nieestetycznych kulek.
  • Odkryj, jak specjalna kąpiel i proste triki mogą odnowić Twój ulubiony sweter!

Odnów zmechacony sweter podczas prania

Idzie jesień a wraz z nią przygotowujemy swoją garderobę na chłodniejsze dni. Symbolem jesiennych trendów modowych niewątpliwie i niezmienne od lat jest sweter. Chyba każda z kobiet ma przynajmniej jeden w szafie - gruby, mięsisty, wełniany. Kiedy dni są coraz chłodniejsze sięgamy po swój ulubiony sweter do szafy, aby zajął miejsce zwiewnych letnich sukienek. I wtedy najczęściej dostrzegamy, że nie wygląda on wcale schludnie. Otóż wskutek prania w nieodpowiedniej temperaturze włókna w swetrze stają się zbite i nieprzyjemne w dotyku, a także pojawiają się na nich nieestetyczne kulki i zaciągnięcia. Jednym słowem traci on swój dawny wygląd i fason. Na szczęście w prosty, domowy sposób można odnowić zmechacony sweter i przywrócić mu puszystość. Wystarczy jedno pranie.

Wlej 200 ml do letniej wody w misce i zanurz wełniany sweter

Jeśli chcesz przywrócić swojemu szorstkiemu i zmechaconemu swetrowi dawną miękkość to przygotuj dla niego specjalną kąpiel. Wypełnij miskę letnią wodą i dodał 200 ml mleka. W takim płynie namaczaj swój sweter przez około 3 godziny. Po tym czasie wyjmij go z mikstury i opłucz letnią wodą. Sweter rozłóż na ręczniku do wyschnięcia.

Zmechacony sweter - co zrobić?

Zmechacony wełniany sweter, możesz skutecznie oczyścić z supełków, przecierając go ostrą szczotką lub pumeksem owiniętym w starą nylonową pończochę. Kuleczki wełny będą się do niej przyklejać i odrywać od powierzchni ubrania. Dzięki temu sweter będzie wyglądać jak nowy.

Jak dbać o sweter, aby się nie mechacił?

Jeśli chcesz, aby twój wełniany sweter wyglądał jak nowy przez wiele lat, to koniecznie przestrzegaj tych kilku zasad:

  • Pierz go zgodnie z zaleceniami producenta - niektóre włókna można wrzucić do pralki na 30-stopniowy cykl dedykowany wełnie.
  • Pranie zawsze segreguj kolorystycznie, aby uniknąć zafarbowania tkanin.
  • Swetry pierz zawsze na lewej stronie, ponieważ tarcie wełny o bęben może spowodować jej zmechacenie.
  • Używaj specjalnego worka do prania lub bawełnianej poszewki - dzięki temu sweter nie ulegnie deformacji.
  • Swetry wełniane pierz w płynach przeznaczonych do tego typu tkanin.
  • Susz sweter na płasko, aby zachował swój fason.
  • Chroń swetry przed molami - zawieś w szafie woreczki z lawendą i miętą.
