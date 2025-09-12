Odnów zmechacony sweter podczas prania. Wlej 200 ml do wody i go zanurz, a będzie miękki jak ze sklepu

Jesień to czas swetrów, ale zmechacenia potrafią zepsuć ich wygląd.

Istnieje prosty, domowy sposób, by przywrócić swetrom miękkość i pozbyć się nieestetycznych kulek.

Odkryj, jak specjalna kąpiel i proste triki mogą odnowić Twój ulubiony sweter!

Odnów zmechacony sweter podczas prania

Idzie jesień a wraz z nią przygotowujemy swoją garderobę na chłodniejsze dni. Symbolem jesiennych trendów modowych niewątpliwie i niezmienne od lat jest sweter. Chyba każda z kobiet ma przynajmniej jeden w szafie - gruby, mięsisty, wełniany. Kiedy dni są coraz chłodniejsze sięgamy po swój ulubiony sweter do szafy, aby zajął miejsce zwiewnych letnich sukienek. I wtedy najczęściej dostrzegamy, że nie wygląda on wcale schludnie. Otóż wskutek prania w nieodpowiedniej temperaturze włókna w swetrze stają się zbite i nieprzyjemne w dotyku, a także pojawiają się na nich nieestetyczne kulki i zaciągnięcia. Jednym słowem traci on swój dawny wygląd i fason. Na szczęście w prosty, domowy sposób można odnowić zmechacony sweter i przywrócić mu puszystość. Wystarczy jedno pranie.

Wlej 200 ml do letniej wody w misce i zanurz wełniany sweter

Jeśli chcesz przywrócić swojemu szorstkiemu i zmechaconemu swetrowi dawną miękkość to przygotuj dla niego specjalną kąpiel. Wypełnij miskę letnią wodą i dodał 200 ml mleka. W takim płynie namaczaj swój sweter przez około 3 godziny. Po tym czasie wyjmij go z mikstury i opłucz letnią wodą. Sweter rozłóż na ręczniku do wyschnięcia.

Zmechacony sweter - co zrobić?

Zmechacony wełniany sweter, możesz skutecznie oczyścić z supełków, przecierając go ostrą szczotką lub pumeksem owiniętym w starą nylonową pończochę. Kuleczki wełny będą się do niej przyklejać i odrywać od powierzchni ubrania. Dzięki temu sweter będzie wyglądać jak nowy.

Jak dbać o sweter, aby się nie mechacił?

Jeśli chcesz, aby twój wełniany sweter wyglądał jak nowy przez wiele lat, to koniecznie przestrzegaj tych kilku zasad:

Pierz go zgodnie z zaleceniami producenta - niektóre włókna można wrzucić do pralki na 30-stopniowy cykl dedykowany wełnie.

Pranie zawsze segreguj kolorystycznie, aby uniknąć zafarbowania tkanin.

Swetry pierz zawsze na lewej stronie, ponieważ tarcie wełny o bęben może spowodować jej zmechacenie.

Używaj specjalnego worka do prania lub bawełnianej poszewki - dzięki temu sweter nie ulegnie deformacji.

Swetry wełniane pierz w płynach przeznaczonych do tego typu tkanin.

Susz sweter na płasko, aby zachował swój fason.

Chroń swetry przed molami - zawieś w szafie woreczki z lawendą i miętą.