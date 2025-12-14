Świąteczne zestawy - kosmetyki, które zrobią efekt WOW. Idealne prezenty dla kobiety

Statystyki sprzedaży są jasne – kosmetyki to najchętniej kupowane gwiazdkowe prezenty, a zainteresowanie nimi rośnie z roku na rok. Są uniwersalne, efektowne, a przy tym praktyczne – dlatego tak łatwo trafić nimi w gust mamy, córki czy przyjaciółki. Sprawdzamy, które zestawy beauty warto dodać teraz do koszyka – będą pewniakiem pod choinkę.

Zestaw Barrier Renew (krem na noc + emulsja do mycia) – głęboka regeneracja skóry, Bielenda Professional Supremelab, cena: 139,49 zł

Idealny zestaw do codziennej pielęgnacji skóry twarzy z bestsellerowej linii Barier Renew – krem na noc dba o regenerację i odbudowę bariery hydrolipidowej, a delikatna emulsja skutecznie oczyszcza, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. Zestaw stworzony dla skóry suchej, odwodnionej i wrażliwej, a także tej wymagającej intensywnego nawilżenia i regeneracji. To prezent, który sprawdzi się u osób w różnym wieku, szczególnie tych, które stawiają na zaawansowane formuły i widoczne efekty.

Zestaw Neuro Glow (serum + krem na noc) – ujędrnienie i wsparcie nocnej regeneracji skóry, MIYA Cosmetics, cena: 74,99 zł

To zestaw dla skóry suchej, dojrzałej czy z pierwszymi oznakami starzenia. Znajdziesz w nim BEAUTY.lab Serum z egzosomami, który poprawia jędrność i elastyczność, wzmacnia barierę ochronną oraz redukuje zmarszczki, a także neuroNIGHT Krem naprawczy do nocnej regeneracji, który wspiera nocną regenerację, odpręża i relaksuje skórę, przywracając jej miękkość i promienny wygląd. Wspólnie tworzą duet, który sprawia, że cera staje się bardziej gładka, elastyczna, promienna i zrelaksowana.

Zestaw MORE C-GLOW (serum + maska) - rozjaśnienie i glow, MIYA Cosmetics; cena: 64,99 zł

Ten rozświetlający zestaw z witaminą C to strzał w dziesiątkę dla każdej fanki witaminy C i miłośniczki efektu glow. BEAUTY.lab Serum z witaminą C wyrównujące koloryt redukuje płytkie przebarwienia, ujednolica koloryt, wygładza skórę i dodaje jej blasku, a myENERGYmask Rozświetlającą maską z witaminą C rewitalizuje i rozświetla, a regularne stosowana sprawia, że cera staje się bardziej jędrna, gładka i pełna blasku. Maskę możesz stosować na 2 sposoby: jako 20-minutową maseczkę lub jako sleeping mask – pozostawiając na skórze na całą noc.

Zestaw Kuracja Parafinowa (peeling + parafina + krem-maska) - domowe SPA dla dłoni, SHEHAND, cena: 55,99 zł

Ten zestaw do dłoni przywraca komfort naskórkowi podrażnionemu niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi czy środkami chemicznymi i zapewnia uzyskanie efektu wygładzenia i zmiękczenia skóry dłoni.

