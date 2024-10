Hit z PRL-u uratuje zmechacony sweter. Przecieram rękawy oraz przód swetra i jest jak nowy. Sposób na zmechacony sweter

Zanim włożę firanki do pralki to wsypuję 3 łyżki tego proszku. Sposób na idealnie białe firanki po praniu. Bez sody oczyszczonej i proszku do prania. Jak prać firanki?

To moja najlepsza odżywka na jesień do skrzydłokwiatu. Rozrósł się już na cały parapet, a sąsiadki patrzą z zazdrością. Skrzydłokwiat zazieleni się w kilka dni

Co zrobić, aby sweter zawsze był jak nowy?

Twój ulubiony sweter szybko się mechaci? To naturalny proces, który pojawia się na nawet najwyższej jakości materiałach. Aby sweter jak najdłużej pozostawał jak nowy należy o niego odpowiednio dbać. Pamiętaj, że swetry nie lubią częstego prania. Wiele osób rekomenduje odświeżanie swetrów w innym sposób, na przykład przy użyciu parownicy lub w zamrażalce. Niskie temperatury rewelacyjnie odświeżą sweter i wyeliminują brzydkie zapachy z materiału. Jeżeli już musisz uprać sweter w pralce to stosuj niskie temperatury i delikatne programy piorące. Świetnie sprawdzi się namoczenie swetra w chłodnej wodzie z niewielką ilością płynów do prania delikatnych tkanin. Nigdy nie pierz swetrów z innymi ubraniami i zawsze susz je na płasko. Powieszenie mokrego swetra może spowodować powyciąganie się materiału. Co jednak, gdy na swetrze pojawiają się zmechacenia?

Sięgnij po hit z PRL-u i pozbądź się zmechaceń na swetrze

Kiedy na moim swetrze pojawiają się zmechacenia to sięgam po rajstopy. Genialna sztuczka na zmechacony sweter. Na zmechacenia najlepsze są golarki do ubrań. To bezpieczny i tani sposób na pozycie się wystających kuleczek z materiału. Jeżeli nie masz pod ręką golarki to ubrań to również skuteczny okaże się pumeks. Żeby był on bezpieczny dla ubrań owiń go w starą pończochę lub rajstopy. Wybieraj nieco grubsze rajstopy, na przykład 40 den. W ten sposób pumeks nie zrobi w nich dziury. Tak przygotowaną, domową golarką przetrzyj sweter. Zmechacenia oderwą się od materiału i pozostaną na nylonowej warstwie rajstop. Ten sposób na zmechacony sweter jest szybki i skuteczny. U mnie działa za każdym razem.

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Dalej