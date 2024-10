Siekam i dodaję śmietany. Nakładam na twarz. Po 15 minutach zmarszczki wokół oczu są wyraźnie wygładzone. Działa jak botoks w kremie od matki natury

Siekam, dodaję śmietany i nakładam na twarz. Przepis na maseczkę przeciwzmarszczkową

Zmarszczki to nieodwracalne procesy starzenia się skóry. Są one nieuniknione i prędzej, czy później pojawiają się u każdego. Eksperci wskazują, że skóra zaczyna się starzeć już po 25-tym roku życia. To mniej więcej w tym momencie zaczyna ona produkować coraz mniej pewnych składników takich jak kwas hialuronowy oraz kolagen. Procesy starzenia się skóry można spowolnić. Duży wpływ na pojawianie się zmarszczek ma styl życia. Picie zbyt małej ilości wody smog, palenie papierosów oraz brak ochrony przeciwsłonecznej - to wszystko przyspiesza pojawienie się pierwszych zmarszczek. Kluczem do pięknej i gładkiej skóry jest zdrowy tryb życia i odpowiednio dobrana pielęgnacja. Jej uzupełnieniem mogą być domowe maseczki. Kosmetologia już dawno odkryła moc naturalnych składników aktywnych. Domowe maseczki nie zastąpią profesjonalnego kremu ale mogą być świetnym dodatkiem. Pamiętaj jednak, że tego rodzaju własnoręcznie przygotowywane kosmetyki należy zużywać na bieżąco. Nie mają one konserwantów, które przedłużą trwałość.

Na zmarszczki i drobne linie wokół oczu świetnie poradzi sobie maseczka z pietruszki i śmietany. Natychmiastowo wygładza i odżywia skórę sprawiają, że bruzdy są napięte i mniej widoczne. Natka pietruszki na silne właściwości wygładzające i rozjaśniające. Polecana jest osobom dojrzałym. Łagodzi stany zapalne skóry i niweluje podrażnienia. Śmietana lub jogurt stosowany na skórę koi i sprawia, że staje się ona miękka oraz nawilżona.

Jak przygotować i jak stosować maseczkę z natki pietruszki na zmarszczki?

Maseczka z natki pietruszki i śmietany świetnie sprawdza się na zmarszczki wokół oczu. Skóra pod oczami wymaga bowiem specjalnego traktowania. Połączenie natki i śmietany jest delikatne i nawilżające dla cery. Taką maseczkę możesz również stosować na całą twarz. Świeżą natkę pietruszki dokładnie posiekaj i dodaj do niej 2 łyżki kwaśniej śmietany. Całość dokładnie wymieszaj i nałóż na skórę. Odczekaj około 20 minut, a następnie zmyj maseczkę chłodną wodą. Na tak przygotowaną skórę zaaplikuj ulubiony krem nawilżający.

Jakie kosmetyki stosować na zmarszczki?

Krem SPF - to pierwszy krem przeciwzmarszczkowy w Twojej kosmetyczne. To właśnie promienie słoneczne odpowiadają za 80 proc. procesów starzenia się skóry.

Witamina C - świetnie rozjaśnia i dodaje blasku. Ma działania antyoksydacyjne i redukuje przebarwienia skórne.

Retinole - retinol, retinal oraz inne formy retinoidów to najbardziej skuteczne składniki na zmarszczki. Potrafią wygładzić istniejące już bruzdy. Aby stosować retinol należy przyzwyczaić do niego skórę. Niezbędny jest także krem SPF ponieważ skóra po stosowaniu retinoidów staje się bardziej wrażliwa.

