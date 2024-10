Polki dosłownie oszalały na punkcie arabskich perfum. Ten zapach jest praktycznie wszędzie wyprzedany. Trwalsze i bardziej intensywnie od europejskich zapachów. Wiemy, gdzie je kupisz taniej

Dlaczego Polki pokochały arabskie perfumy? Skąd ten fenomen?

Arabskie perfumy biją rekordy popularności w Polsce. Coraz więcej kobiet zakochuje się w tych zapachach. Najpopularniejsza bez wątpienia jest marka Lattafa. Jej kompozycje zapachowe cechuje oryginalność i ciężkie, bogate zdobienia. Marka Lattafa powstawała w 1980 roku jako luksusowa, ale niewielka, firma. Została stworzona przez Sheikha Shahida Ahmada oraz Shoaiba Iqbala. Chcieli oni pokazać magię orientu zamkniętą w luksusowych perfumach. Trzeba przyznać, że ich się do udało. Perfumy Lattafa są bogato zdobione i w niczym nie przypominają klasycznych, polskich zapachów. Często są to słodkie i intensywne kompozycje, które świetnie pasują na jesień i zimę.

Te perfumy pokochały Polki. Zapach idealny na jesień. Gdzie je kupić?

Jednym z najbardziej kultowych zapachów marki Lattafa jest woda perfumowana Khamrah. To przepiękna kompozycja zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Coraz więcej marek decyduje się na zapachy unisex. Są one o wiele bardziej uniwersalne i nie zamykają w stereotypowych ramach płci. Lattafa Khamrah to połączenie uzależniającego orientu z nowoczesnością oraz elegancją. Zapach ten wyróżniają korzenne przyprawy, w szczególności nuty cynamonu oraz gałki muszkatołowej. Wykończenie stanowią zmysłowe aromaty słodkich pralki, daktyli oraz konwalii. Najdłużej na skórze wyczuwalna jest wanilia, rozgrzewająca ambra oraz mirra. Lattafa Khamrah kupisz za około 100 zł za 100 ml. Obecnie znajdziesz znajdziesz go między innymi w internetowej drogerii Notino za 160,70 zł oraz w Super-Pharm za około 120 zł. Jeżeli lubisz głębokie i treściwe zapachy to koniecznie przetestuj arabskie perfumy. To wyjątkowa podróż do głębi doznań oraz prawdziwa rozkosz dla zmysłów.

i Autor: materiał prasowy Lattafa

