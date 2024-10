Polki wykupują te perfumy na potęgę. W promocji Rossmanna za mniej niż 70 zł. Aromaty arabskiej nocy i polskiej złotej jesieni w jednym

Promocje w Rossmannie. Te perfumy podbijają Polskę, teraz za mniej niż 70 zł

Perfumy marki Lattafa podbiły serca Polek. Duże, ciężkie i mocno zdobione flakony wypełnione różnorakimi zapachami - takie właśnie są zapachy Lattafa. Miłośniczki ciężkich, orientalnych i słodkich aromatów zdecydowanie powinny jest przetestować. Teraz je ku temu okazja ponieważ wiele zapachów Lattafa znajdziesz w promocji Rossmanna. To wyjątkowo opłacalna promocja ponieważ większość propozycji Lattafa w promocji Rossmanna kupisz za mniej niż 80 zł za 100 ml.

Jednym z jesiennych zapachów marki Lattafa jest Out Mood Elixir. To woda perfumowana dedykowana zarówno mężczyznom lub i kobietom. Obecnie świat perfum coraz częściej decyduje się na zapachy typu unisex. W końcu zmysł węchu nie ma płci. Lattafa Out Mood Elixir w promocji Rossmanna kosztuje zaledwie 65,99 zł za 100 ml. To elegancki zapach skupiający się na efektownych aromatach, które świetnie będą pasować do jesiennej aury. Nutami głowy są szafran, cynamon oraz gałka muszkatołowa. W nutach serca wyczujesz zmysłowe akordy zamszu i drzewa sandałowego. Wykończenia i odrobiny słodyczy temu zapachowi dodaje wanilia oraz bursztyn. Lattafa Out Mood Elixir to kompozycja pełna głębi, która będzie ewoluować w ciągu dnia. Zapach jest intensywny i posiada ogon. To świetna propozycja dla eleganckich kobiet, które szukają nietuzinkowych rozwiązań i lubią wyróżniać się z tłumu. Wzrok przyciąga również efektowny flakon Lattafa Out Mood Elixir. To prawdziwa paleta luksusu oraz płynącego złota.

Autor: materiał prasowy Rossmann

