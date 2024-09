Zapachy, które uwodzą jesienią. Top 3 kultowe perfumy, które znajdziesz w Sephorze

Jesień to czas kiedy wiele osób zmienia swoje letnie perfumy na bardziej spokojnie i otulające zapachy. Na półkę odkładamy owocowe i mocno cytrusowe zapachy. Jesienią rządzi klasyka i aromaty drzewne. To czas słodyczy przełamanej ostrymi przyprawami. Takie zapachy świetnie komponują się ze zmieniającą się pogodą. Pasują do cieplejszych stylizacji i dają poczucie komfortu. Przez wiele lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych jesiennych aromatów była wanilia. Jej popularność sprawiła, że praktycznie wszystkie słodkie perfumy miały jej akordy. Potem przez długi czas się znudziła, a producenci perfum stawiali na bardziej zróżnicowane kompozycje. W ostatnim czasie wanilia wraca z przytupem i ponownie jest wykorzystywana w produkcji perfum.

Świetnie perfumy na jesień znajdziesz między innymi w perfumeriach Sephora. Oto nasz subiektywny przegląd zapachów:

EISENBERG J'Ose Eau de Parfum - Woda Perfumowana

Kultowy zapach Eisenberga, niezapomniany, wzruszający i prowokujący nadzwyczajnym bukietem nuty serca Kawy Mokki i Kwiatu Jaśminu szczodrze otwierających się na tajemniczą Bylicę nuty głowy, na ciepłej bazie Ambry.

i Autor: materiał prasowy EISENBERG

Giorgio Armani Sì Passione Intense

Giorgio Armani Sì Passione Intense to pasja i intensywne emocje zamknięte w wyjątkowym zapachu. Perfumy są dedykowane współczesnym kobietom, które żyją we własnym rytmie i podążają za głosem swojego serca. Adresatkom nowego zapachu w ich codziennym dążeniach towarzyszy pasja. Żyją tym, co głęboko w nich rezonuje. Odniesienie do głosu serca nie jest tu przypadkowe. Nowy zapach jest bowiem identyfikowany właśnie przez jego serce – magnetyczny, intensywny i wielowymiarowy jaśmin. Jeden z najbardziej charakterystycznych białych kwiatów perfumiarstwa tu staje się namiętnie czerwony i niezwykle zmysłowy.

i Autor: materiał prasowy Armani

NARCISO RODRIGUEZ For Her - kwiatowo-piżmowa woda toaletowa

Prosty i klasyczny, osnuty wokół kobiety zmysłowej i eleganckiej, zapach for her to perfumeryjny hołd złożony kobietom. for her zaprasza, by wyruszyć w podróż w głąb piżmowego serca i odkryć jego wielorakie, subtelne odcienie. for her eau de toilette skupia się wokół trzech zapachowych rytmów. Rytm „miód kwiatowy” to słoneczne piżmo ze świeżymi akcentami kwiatów pomarańczy i wończy. Rytm „bursztynowe światło” przenosi piżmo w sferę bardziej abstrakcyjną, w której jego nieuchwytna słodycz staje się wszechogarniająca. Piżmo staje się jaśniejsze, ale zachowuje swoją oleistą intensywność w otoczeniu amberlynu i wanilii. Na koniec rytm „drzewny” w pełni rozwija zmysłowy wymiar piżma. Wetiwer nabiera kobiecości, zmysłowość nut drzewnych się potęguje.

i Autor: materiał prasowy NARCISO RODRIGUEZ