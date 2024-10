Potężny upadek znanego sklepu z kosmetykami. Zamykają 1200 sklepów. Tysiące osób bez pracy. Koniec pewnej epoki kosmetycznego giganta

Upadek kosmetycznego giganta. Zamykają 1200 sklepów

Wiele sieci sklepowych przeżywa ogromne trudności. Przez lata pandemii zmienił się model konsumenta, a wiele osób przeniosło swoje zakupy do świata internetu. Dla sklepów oznacza to spadek zysków i konieczność utrzymywania nierentownych placówek stacjonarnych. Już od ponad 2 lat na rynku zamyka się coraz więcej sklepów. Część z nich nie wytrzymuje presji rynku i składa wnioski o upadłość, a część przenosi całą swoją sprzedaż do internetu. Problemy w dużej mierze dotyczą branży odzieżowej oraz kosmetycznej. W tej drugiej grupie ogromnie problemy ma The Body Shop. Brytyjska sieć w połowie 2024 zamknęła 75 swoich sklepów na wyspach i zwolniła ponad 700 pracowników. Szacuje się, że The Body Shop nie wytrzymało konkurencji z marką Lush orz Rituals. Również polskie Kontigo zdecydowało się na całkowite zamknięcie placówek stacjonarnych i przeniesienie swojej działalności do świata wirtualnego.

Teraz media donoszą o potężnych problemach sieci Walgreens. To gigantyczna marka drogerii i aptek, która posiada tysiące placówek. Tylko w Stanach Zjednoczonych Walgreens posiada aż 8 500 sklepów. To właśnie za oceanem dojdzie do pierwszych zamknięć. Tylko w tym roku sieć zlikwiduje 500 swoich sklepów. Będzie to początek programu naprawczego, która ma poprawić wyniki finansowe grupy. W sumie planowane jest zamknięcie 1200 sklepów w ciągu 3 lat. Zamknięcia oraz zmiana modelu sprzedażowego jest niezbędna dla działalności sieci. Walgreens zakończył ostatni rok finansowy z potężną stratą wynoszącą ponad 8 mld dolarów. Według włodarzy marki zamknięcia uratują sieć i sprawią, że znów wróci ona na właściwe tory. Dyrektor generalny Walgreens Tim Wentworth zapowiedział, że proces ten zajmie trochę czasu, ale jest on przekonany, że przyniesie „znaczące korzyści finansowe i konsumenckie”.

