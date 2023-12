Bardzo znany sklep z kosmetykami zamyka swoje placówki w Polsce. Tam już nie zrobisz zakupów. Kultowe kremy do twarzy na wyprzedaży za 15 zł

Urodowe pomysły na prezent, które same byśmy chciały dostać. Przegląd największych trendów. Last minute na święta

Sklepy Kontigo przestają istnieć. Sieć zamyka kolejne placówki

Kontigo to sieć drogerii należąca do Grupy Eurocash. Pojawiła się w 2014 roku, w listopadzie tego roku otwarto pierwszy sklep stacjonarny. Znajdował się on przy ulicy Chmielnej 27 w Warszawie. Niestety, placówka jest już od kilka lat zamknięta. Jak podawał w marcu 2023 roku portal dlahandlu.pl Kontigo regularnie zamyka kolejne swoje sklepy. Obecnie działa jedynie 19 placówek. Dla porównania jeszcze pod koniec 2019 roku Kontigo posiała 32 działające sklepy i zapowiadano podwojenie tej liczby. Według doniesień dlahandlu.pl sieć drogerii jest całkowicie uzależniona od finansowania Grupy Eurocash. Obecne lokalizacje sieci Kontigo to: Bielsko Biała - Gemini Park, Bydgoszcz - Arkady, Czeladź - M1, Katowice - Galeria Katowicka, Kielce - Galeria Echo, Kraków - Galeria Kazimierz, Opole - Galeria Solaris, Poznań - Avenida, Tarnów - Gemini Park, Toruń - Copernicus, Tychy - Gemini Park, Warszawa - Galeria Mokotów, Warszawa - Galeria Młociny, Warszawa - Wola Park, Warszawa - Złote Tarasy, Wrocław - Bielany, Wrocław - Pasaż Grunwaldzki, Łódź - Galeria Łódzka, Łódź - Manufaktura. Dlahandlu,pl podaje, że spółka Kontigo zanotowała w 2021 roku straty w wysokości 34 mln zł. Nie wykluczone, że sklepy Kontigo nadal będą zamykane i będzie ich coraz mniej.

Wielkie promocje online w Kontigo

Sieć Kontigo posiada swój sklep internetowy. Można w nim kupić nie tylko kosmetyki znanych firm, ale także produkty marek własnych Kontigo. To między innymi Moonish Natural, Vegaya, Biolove, Garden Planet oraz All About Aloe. Produkty tej ostatniej znajdziesz w wyprzedaży na stronie Kontigo. Nawilżającym krem do twarzy All About Aloe kupisz za jedyne 15 zł. To kosmetyk, który przyspiesza proces regeneracja oraz uelastycznia skórę. Likwiduje oznaki zmęczenia i wygładza cerę. Zawarty w składzie Skwalan - odbudowuje płaszcz hydrolipidowy naskórka.

